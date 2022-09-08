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Gratis fragt fra 300 DKK
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TAH4000LB/00
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Behagelig on-ear-pasform
Udskiftelige komponenter
Op til 70 timers spilletid
Tilpassede 32 mm enheder og dynamisk bas giver dig tilsammen fantastisk lyd med fyldig og kraftig bas selv ved lave lydstyrker. Hvis du ser en film eller spiller, kan du aktivere en tilstand med kort ventetid i vores tilknyttede app.
Bløde ørepuder i imiteret læder og en blød justerbar hovedbøjle giver dig en superbehagelig pasform. For at opnå den bedste akustiske forsegling og komfort kan du udskifte ørepuderne af memoryskum, hvis de slides med tiden. Du kan også udskifte hovedtelefonernes genopladelige litium-ion-batteri, når det er udtjent.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.
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