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Udgået

Trådløse on-ear-hovedtelefoner

TAH4205BK/00

2.9
| (39) Anmeldelser

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Sort
Sort
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Få bedre lyd med større bas. Disse trådløse on-ear-hovedtelefoner har en BASS Boost-knap, så du kan skrue op for bassen, når du vil. Du får op til 29 timers spilletid, hurtig opladning og et udvalg af stilfulde matte farver at vælge imellem.
Se alle fordele

Mærk bassen

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Flad sammenfoldning

  • Op til 29 timers spilletid

Knap til BASS boost. Kraftigere bas med et enkelt tryk

Knap til BASS boost. Kraftigere bas med et enkelt tryk

Disse on-ear-hovedtelefoner har kraftfulde 32 mm neodym-akustiske drivere, der giver dig en klar lyd og fyldig bas. Når du vil have mere, skal du blot trykke på knappen til BASS boost, så vil du straks kunne mærke forskellen.

29 timers spilletid. USB-C-opladning

29 timers spilletid. USB-C-opladning

Du får op til 29 timers spilletid med en 2-timers opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, vil en hurtig opladning på 15 minutter holde musikken kørende i yderligere 4 timer.

Let, justerbar og polstret hovedbøjle

Let, justerbar og polstret hovedbøjle

Disse on-ear-hovedtelefoner fås i elegante, matte farver og har en polstret hovedbøjle, der er så let, at du næsten ikke mærker den. De bløde ørepuder er tydeligt markeret til venstre/højre øre og kan vinkles, indtil de føles helt rigtige.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.9

ud af 5

39

Anmeldelser

03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Fordele

29 hours of listening

Ulemper

Warning at 15% every minute or so

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

03/01/2025

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Alles super

Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.

Fordele

Passt alles

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

03/04/2023

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

für den preis ist es das wert

für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.