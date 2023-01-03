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Udgået
TAH4205BK/00
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Flad sammenfoldning
Op til 29 timers spilletid
Disse on-ear-hovedtelefoner har kraftfulde 32 mm neodym-akustiske drivere, der giver dig en klar lyd og fyldig bas. Når du vil have mere, skal du blot trykke på knappen til BASS boost, så vil du straks kunne mærke forskellen.
Du får op til 29 timers spilletid med en 2-timers opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, vil en hurtig opladning på 15 minutter holde musikken kørende i yderligere 4 timer.
Disse on-ear-hovedtelefoner fås i elegante, matte farver og har en polstret hovedbøjle, der er så let, at du næsten ikke mærker den. De bløde ørepuder er tydeligt markeret til venstre/højre øre og kan vinkles, indtil de føles helt rigtige.
2.9
ud af 5
39
Anmeldelser
RatMan43
03/01/2023
United Kingdom
Great for those with sensitive hearing
I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.
Fordele
29 hours of listening
Ulemper
Warning at 15% every minute or so
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Geli 1960
03/01/2025
Deutschland
Bekræftet køber
Alles super
Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.
Fordele
Passt alles
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Mako5
03/04/2023
Deutschland
Bekræftet køber
für den preis ist es das wert
für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.