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TAH4209BL/00
Lette on-ear-hovedtelefoner
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Op til 55 timers spilletid
Klare og tydelige opkald
Disse on-ear-hovedtelefoner er skabt til komfort i hverdagen. Den polstrede hovedbøjle er så let, at du næsten ikke kan mærke den, og de bløde ørekopper kan vinkles, så de føles helt rigtige. Hver ørepude er polstret med memoryskum: Jo mere du bruger dem, desto mere vil du elske dem.
Du får fantastisk lyd fra enhederne på 32 mm og god passiv støjisolering fra on-ear-pasformen. Hvis du elsker en god basgang, kan du aktivere dynamisk bas via Philips Headphones-appen, så du kan nyde den fulde kraft i dine yndlingsnumre, selv om du hører musikken dæmpet.
Med op til 55 timers spilletid kan disse trådløse hovedtelefoner hjælpe dig igennem masser af playlister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i yderligere 2 timer.
4.0
ud af 5
47
Anmeldelser
Tonchan
01/05/2025
Sverige
smooth
not topsound but is sufficent in most types of music etc
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar
Bird10
12/11/2025
United Kingdom
Bekræftet køber
Brilliant sound quality.
Brilliant sound quality for the price and a great colour.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones
Lexi24
07/04/2025
United Kingdom
My experience with the Philips H4209PK/00 Wireless Headphones has been nothing short of delightful. Seriously, these things are a game-changer. The audio quality? Crystal clear, a real treat for the ears. It's not just loud; there's a beautiful equilibrium between the bass thump and the treble's shimmer – a finely tuned orchestra in my ears, if you will. I've listened to everything from soaring operatic arias to the gritty crunch of my favorite indie rock band, and these headphones have handled it all with aplomb. Comfort is key, and these don't disappoint. They're featherlight; I often forget I'm even wearing them, which is a huge plus during those marathon listening sessions. Picture this: curled up on the sofa, lost in a captivating audiobook, utterly oblivious to the world outside. That's the kind of immersive experience these headphones deliver. The Bluetooth connection has been rock-solid, never once dropping out on me, even with a few errant walls in the way. Battery life is another strong suit. Let's just say I've gone days without needing a recharge – a veritable marathon of musical enjoyment! Honestly, I've been pleasantly surprised by the longevity. And the price? For the level of performance you get, it's a steal. These headphones punch far above their weight class, offering a premium listening experience without the premium price tag. If you're in the market for a pair of wireless headphones that don't skimp on quality or comfort, look no further. The Philips H4209PK/00 are, in my humble opinion, a truly exceptional value. They're a total knockout.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones