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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
TAH8000EBK/00
Detaljeret, naturlig lyd
Batteri, der kan udskiftes
Noise Canceling Pro
Op til 70 timers spilletid
Silkebelagte 40 mm enheder giver dig detaljeret lyd – og Dynamic Bass giver dig fyldig bas selv ved lave lydstyrker. LDAC- og LC3-codecs understøttes, så du kan få mest muligt ud af streaming i høj opløsning, og du kan lytte med kabel via USB-C. Du kan også aktivere Spatial Audio i vores app for at få en mere intens lytteoplevelse.
Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.
Hvis du er midt i et opkald, opfanger dedikerede mikrofoner og en støjreduktionsalgoritme din stemme og reducerer baggrundsstøj. Selv hvis du befinder dig på en travl gade på en meget blæsende dag, kan din stemme høres tydeligt, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.
4.0
ud af 5
15
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
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Qualité de son
Ulemper
Aucun
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8000EWT Casque circum-aural
GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
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Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
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Prix, esthétique, son, confort
Ulemper
Changement des coussinets impossible
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8000EWT Casque circum-aural