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Udgået
TAK4607GR/00
Perfekt, når der skal leges
Med disse åbne, trådløse hovedtelefoner kan dine børn høre alt. Begræns afspilningstiden og lydstyrken via Philips-appen. Det sikre, tilpassede design og den justerbare hovedbøjle betyder, at hovedtelefonerne vokser sammen med dit barn og ikke falder af, når de leger.
Trådløse open-ear-hovedtelefoner
Bone-conduction
Appbaseret forældrekontrol
IPX5-vandbeskyttelse
Børn sidder aldrig stille. Ørepuderne på disse letvægtshovedtelefoner sidder lige foran dit barns ører, så hovedtelefonerne sidder sikkert og behageligt, uanset om børnene spiller videospil, deltager i onlineundervisning eller lytter til musik.
Disse hovedtelefoner bruger bone-conduction-teknologi, så dine børn kan høre musik, undervisning eller videospil. Dette gør, at ørekopperne kan sidde foran ørerne, så du er sikker på, at dit barn kan høre alt, hvad der foregår omkring dem.
Begræns nemt både lydstyrken og afspilningstiden via Philips-appen. Hovedtelefonernes decibelniveau er begrænset til 85 dB, men kan indstilles lavere til mere følsomme ører. Indstil afspilningstiden efter dag eller uge, så får børnene en stemmemeddelelse, når tiden er brugt op.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Fordele
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Ulemper
Weinig varianten qua kleur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Dato for brug 2021-12-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Dato for brug 2021-12-16
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.
Lydstyrken er begrænset til <85 dB i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.