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Udgået

Trådløse open-ear-hovedtelefoner til børn

TAK4607GY/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Grå
Grå
Grøn
Grøn

Perfekt, når der skal leges

Med disse åbne, trådløse hovedtelefoner kan dine børn høre alt. Begræns afspilningstiden og lydstyrken via Philips-appen. Det sikre, tilpassede design og den justerbare hovedbøjle betyder, at hovedtelefonerne vokser sammen med dit barn og ikke falder af, når de leger.

Se alle fordele

Perfekt, når der skal leges

  • Trådløse open-ear-hovedtelefoner

  • Bone-conduction

  • Appbaseret forældrekontrol

  • IPX5-vandbeskyttelse

Behageligt open-ear-design

Behageligt open-ear-design

Børn sidder aldrig stille. Ørepuderne på disse letvægtshovedtelefoner sidder lige foran dit barns ører, så hovedtelefonerne sidder sikkert og behageligt, uanset om børnene spiller videospil, deltager i onlineundervisning eller lytter til musik.

Open-ear-design sikrer fuld opmærksomhed

Open-ear-design sikrer fuld opmærksomhed

Disse hovedtelefoner bruger bone-conduction-teknologi, så dine børn kan høre musik, undervisning eller videospil. Dette gør, at ørekopperne kan sidde foran ørerne, så du er sikker på, at dit barn kan høre alt, hvad der foregår omkring dem.

Forældre kan begrænse lydstyrke og afspilningstid via Philips-appen

Forældre kan begrænse lydstyrke og afspilningstid via Philips-appen

Begræns nemt både lydstyrken og afspilningstiden via Philips-appen. Hovedtelefonernes decibelniveau er begrænset til 85 dB, men kan indstilles lavere til mere følsomme ører. Indstil afspilningstiden efter dag eller uge, så får børnene en stemmemeddelelse, når tiden er brugt op.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Fordele

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Ulemper

Weinig varianten qua kleur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Dato for brug 2021-12-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Dato for brug 2021-12-16

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.

  2. Lydstyrken er begrænset til <85 dB i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.