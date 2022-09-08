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Ny
TAK6000BL/00
Et look, de elsker. Lyd, du kan stole på.
Mød hovedtelefonerne, der er designet til sikker lytning og regelmæssige stilopdateringer. ePaper-skærme på ørekopperne giver børn mulighed for at bruge billeder til at skabe et personligt look, der er nemt at ændre. Lydstyrkegrænser beskytter unge ører derhjemme og på farten.
Trådløse on-ear-hovedtelefoner
Lydstyrken er begrænset til 85 dB
ePaper-skærm, der kan tilpasses
Holdbare og foldbare
Fra billeder af familien eller kæledyr til fotos af kunstværker giver ePaper-skærmene på ørekopperne børn en sjov måde at gøre deres hovedtelefoner personlige på uden brug af klistermærker. Du skal blot vælge et foto, der er gemt på en mobilenhed, og overføre det til skærmen via vores tilhørende app. Efter overførslen forbliver billedet synligt, selv når hovedtelefonerne er slukket.
Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være ekstra sikre for unge ører og er begrænset til 75 dB ved lytning derhjemme eller under lektielæsning. Ved lytning i mere støjende omgivelser uden for hjemmet kan forældre bruge Philips Headphones-appen til at indstille en lydstyrkegrænse på 85 dB i rejsetilstand.*
Store, runde betjeningsknapper i bunden af ørekopperne gør det nemt for børn at bruge disse hovedtelefoner, og prikker på bagsiden af hovedbøjlen hjælper dem med at se, hvordan de skal vende. Den polstrede hovedbøjle er nem at justere, mens mindre ørekopper med bløde puder af memoryskum nænsomt tilpasser sig ører, der vokser, og giver en behagelig pasform.
Lydstyrken er begrænset til 75 dB i normal tilstand og 85 dB i rejsetilstand i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.