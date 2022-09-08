Børnevenlig komfort og nem betjening

Store, runde betjeningsknapper i bunden af ørekopperne gør det nemt for børn at bruge disse hovedtelefoner, og prikker på bagsiden af hovedbøjlen hjælper dem med at se, hvordan de skal vende. Den polstrede hovedbøjle er nem at justere, mens mindre ørekopper med bløde puder af memoryskum nænsomt tilpasser sig ører, der vokser, og giver en behagelig pasform.