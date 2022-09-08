Robuste, holdbare og sammenfoldelige

Disse hovedtelefoner er fremstillet af holdbare, giftfri materialer og er bygget til at modstå de belastninger, som børns daglige brug medfører. Når de ikke er i brug, kan de foldes fladt sammen, så de nemt kan opbevares i en skuffe. Du kan også folde dem fladt og indad, så de bliver til en kompakt pakke, der nemt kan være i lommer og tasker.