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Ny
TAK6000PK/00
Et look, de elsker. Lyd, du kan stole på.
Her er hovedtelefonerne, der er designet til sikker lytning og regelmæssige stilopdateringer. ePaper-skærme på ørekopperne giver børn mulighed for at bruge billeder til at skabe et personligt look, der er nemt at ændre. Lydstyrkegrænser beskytter unge ører derhjemme og på farten.
Trådløse on-ear-hovedtelefoner
Lydstyrken er begrænset til 85 dB
ePaper-skærm, der kan tilpasses
Holdbare og foldbare
Disse hovedtelefoner er fremstillet af holdbare, giftfri materialer og er bygget til at modstå de belastninger, som børns daglige brug medfører. Når de ikke er i brug, kan de foldes fladt sammen, så de nemt kan opbevares i en skuffe. Du kan også folde dem fladt og indad, så de bliver til en kompakt pakke, der nemt kan være i lommer og tasker.
Vores tilhørende app kan bruges til at indstille grænser for afspilningstiden, så børnene ikke lytter for længe. Du kan også bruge appen til at skifte hovedtelefonerne fra standardindstillingen, hvor lydstyrken er begrænset til 75 dB, til en rejsetilstand, der begrænser lydstyrken til 85 dB.
Fra sjov i weekenden til lektier – disse hovedtelefoner kan følge med og giver op til 45 timers afspilningstid på en fuld opladning (som tager 2 timer via USB-C). En særlig BT-knap på hovedtelefonerne gør det nemt for børn at parre dem med deres enheder, og multipunktstilslutning gør det muligt at oprette forbindelse til mere end én enhed ad gangen.
Lydstyrken er begrænset til 75 dB i normal tilstand og 85 dB i rejsetilstand i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.