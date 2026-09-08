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Gratis fragt fra 300 DKK
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Ny
Budsene
Farverne springer i øjnene. Musikken rammer plet. Med deres markante look og afslappede attitude holder The Buds gang i den gode stemning med varm, detaljeret lyd og et rundt, intelligent opladningsetui, der nemt glider ned i lommen. Din dag, dine playlister, dit tempo.
Markant lyd. Retrolook
Intelligent opladningsetui
Adaptiv støjreduktion
Op til 42 timers afspilningstid
Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på dine omgivelser og dæmper ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lukker opmærksomhedstilstanden lydene udefra ind igen. Hurtig opmærksomhed fremhæver stemmer, så du kan føre en samtale uden at tage hovedtelefonerne af.
Dette smarte etui er mere end blot en oplader og giver dig mulighed for at styre opkald, afspilning, støjreduktion og Auracast™ eller slå Lo-Fi-lydtilstanden til. Det kan endda hjælpe dig med at tage billeder ved at fjernudløse kameraet på din tilsluttede enhed. Valgbare animationer med vinylplader, kassettebånd og forstærkere giver dig mulighed for at ændre udseendet på etuiets 1.47"-farvetouchscreen.
Med støjreduktion slået fra får du 10 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 32 timer fra det smarte opladningsetui (med støjreduktion slået til får du 7 timer og yderligere 23 fra etuiet). Har du brug for et hurtigt boost, giver 15 minutter dig yderligere 3 timer. Etuiet kan oplades via USB-C.
4.7
ud af 5
13
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08