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  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Ny

Moving SoundHelt trådløse hovedtelefoner

TAMS3YL/00

4.7

| (13) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Gul
Gul
Sort
Sort

The Buds

Farverne springer i øjnene. Musikken rammer plet. Med deres markante look og afslappede attitude holder The Buds gang i de gode tider med varm, detaljeret lyd og et rundt, smart opladningsetui, der glider ned i lommen. Din dag, dine playlister, dit tempo.

Se alle fordele

The Buds

  • Markant lyd. Retrolook

  • Smart opladningsetui

  • Adaptiv støjreduktion

  • Op til 42 timers afspilningstid

Kom i zonen med adaptiv støjreduktion

Kom i zonen med adaptiv støjreduktion

Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på dine omgivelser og dæmper ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lukker Opmærksomhedstilstand lydene udefra ind igen. Hurtig opmærksomhed fremhæver stemmer, så du kan føre en samtale uden at tage hovedtelefonerne af.

Hold rytmen med det runde, smarte opladningsetui

Hold rytmen med det runde, smarte opladningsetui

Dette smarte etui er mere end blot en oplader og giver dig mulighed for at styre opkald, afspilning, støjreduktion og Auracast™ eller slå Lo-Fi-lydtilstanden til. Det kan endda hjælpe dig med at tage billeder ved at fjernudløse kameraet på din tilsluttede enhed. Valgbare animationer med vinylplader, kassettebånd og forstærkere giver dig mulighed for at ændre udseendet på etuiets 1.47"-farvetouchskærm.

Nyd stemningen længere med op til 42 timers afspilningstid

Nyd stemningen længere med op til 42 timers afspilningstid

Når støjreduktion er slået fra, får du 10 timers afspilningstid på en fuld opladning og yderligere 32 timer fra det smarte opladningsetui (når støjreduktion er slået til, får du 7 timer og yderligere 23 fra etuiet). Hvis du hurtigt har brug for mere strøm, giver 15 minutter dig yderligere 3 timer. Etuiet kan oplades via USB-C.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.7

ud af 5

13

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Good

Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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