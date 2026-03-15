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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Ægte trådløse åbne øretelefoner
Manchetstil
Op til 28 timers spilletid
Bluetooth-multipoint
Disse åbne øretelefoner kan nemt og sikkert sættes på det ydre øre. Et fleksibelt led gør det muligt at justere grebet for maksimal komfort. Præcise luftledende enheder sender lyden ind i øregangen uden at forsegle den, så du også kan høre, hvad der sker i dine umiddelbare omgivelser.
Du får 7 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 21 timer fra etuiet. Hvis du har brug for et hurtigt boost, kan du sætte øretelefonerne tilbage i etuiet i 15 minutter for at få en ekstra time. Det tager 2 timer at oplade øretelefonerne helt, og i monotilstand kan du bruge en øretelefon ad gangen, mens den anden lades op.
Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Bekræftet køber
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Fordele
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Ulemper
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sestante44
21/01/2026
Italia
Bekræftet køber
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear