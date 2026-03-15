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  • Manchetstil. Open ear-pasform.
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  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.
  • Manchetstil. Open ear-pasform.

2000 seriesÆgte trådløse open-ear-øretelefoner

TAQ2000BK/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Manchetstil. Open ear-pasform.
Nyd klar lyd og komfort hele dagen med de ægte trådløse åbne øretelefoner, som du har på som en øremanchet. Hver øretelefon kan sættes nemt og sikkert på, mens open-ear-designet lader dig høre både alt det, som foregår omkring dig, og det, du lytter til.
Se alle fordele

Manchetstil. Open ear-pasform.

  • Ægte trådløse åbne øretelefoner

  • Manchetstil

  • Op til 28 timers spilletid

  • Bluetooth-multipoint

Åbne øretelefoner med manchet. Behagelige hele dagen

Åbne øretelefoner med manchet. Behagelige hele dagen

Disse åbne øretelefoner kan nemt og sikkert sættes på det ydre øre. Et fleksibelt led gør det muligt at justere grebet for maksimal komfort. Præcise luftledende enheder sender lyden ind i øregangen uden at forsegle den, så du også kan høre, hvad der sker i dine umiddelbare omgivelser.

Op til 28 timers spilletid. Tyndt opladningsetui

Op til 28 timers spilletid. Tyndt opladningsetui

Du får 7 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 21 timer fra etuiet. Hvis du har brug for et hurtigt boost, kan du sætte øretelefonerne tilbage i etuiet i 15 minutter for at få en ekstra time. Det tager 2 timer at oplade øretelefonerne helt, og i monotilstand kan du bruge en øretelefon ad gangen, mens den anden lades op.

Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning

Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

15/03/2026

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Fordele

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Ulemper

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

21/01/2026

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

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  • Eksperttips og inspiration.