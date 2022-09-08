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TAT1300BK/00
Små puder. Masser af værdi for pengene
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Kompakt opladeretui
Behagelige SecureFit-ørepropper
Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Funktioner som Dynamic Bass giver dig mulighed for at nyde den fulde kraft af dine yndlingssange, selv når du lytter ved lave niveauer.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Microsoft Swift Pair understøttes også.
Det lille opladeretui kan nemt være i en lomme, eller du kan fastgøre en strop i hullet til rem*, og lade etuiet hænge på din taske eller bæltestrop. Monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.
Anmeldelser
Remmen er ikke inkluderet i pakken.