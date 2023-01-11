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  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
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  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
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  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil
  • Fordyb med i stil

Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT8506BK/00

3.9
| (16) Anmeldelser

1 pris

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Fordyb med i stil
Ram alle de rigtige toner med ægte trådløse in-ear-ørepropper, der lyder lige så godt, som de ser ud. Noise Canceling Pro blokerer ekstern støj, så du kan fordybe dig i podcasts og musik. Er du i gang med et opkald udenfor? Du går tydeligt igennem, selvom det blæser.
Se alle fordele

Fordyb med i stil

  • Noise Canceling Pro

  • Reduktion af vindstøj

  • Raffineret design

  • Universel pasform

Fokusér, hvor du ønsker det. Noise Canceling Pro

Fokusér, hvor du ønsker det. Noise Canceling Pro

Fokusér på de lyde, du vil høre. Hybrid støjreduktion bruger flere mikrofoner og avanceret lydbehandling til at bortfiltrere ekstern støj. Du kan aktivere opmærksomhedstilstand ved at trykke på en øreprop, og du kan styre reduktion af vindstøj via Philips Headphones-appen.

Detaljeret lyd. Fyldig bas

Detaljeret lyd. Fyldig bas

Uanset om det er en sang eller en podcast – perfekt tunede 13 mm enheder leverer fyldig bas og medrivende klarhed. Lyden sættes på pause, hvis du tager en øreprop ud, og det bedste codec til din iOS- eller Android-enhed vælges automatisk. Du får enestående lyd, uanset hvilken streamingtjeneste du bruger.

Raffineret cirkulært design. Perfekt behagelig pasform

Raffineret cirkulært design. Perfekt behagelig pasform

Disse øreproppers cirkulære design vækker opsigt, og du kan vælge en mørk eller lys farvekombination, der passer til dit look. Ørepuder i seks størrelser af silikone og et ekstra par comply-skum sikrer en sikker og behagelig pasform.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-3112060

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.9

ud af 5

16

Anmeldelser

3

11/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Exquisite sound quality - A luxurious treat

These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones

14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great battery life

These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones

13/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great quality for a fraction of the price

I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.