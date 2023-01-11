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Udgået
TAT8506BK/00
Noise Canceling Pro
Reduktion af vindstøj
Raffineret design
Universel pasform
Fokusér på de lyde, du vil høre. Hybrid støjreduktion bruger flere mikrofoner og avanceret lydbehandling til at bortfiltrere ekstern støj. Du kan aktivere opmærksomhedstilstand ved at trykke på en øreprop, og du kan styre reduktion af vindstøj via Philips Headphones-appen.
Uanset om det er en sang eller en podcast – perfekt tunede 13 mm enheder leverer fyldig bas og medrivende klarhed. Lyden sættes på pause, hvis du tager en øreprop ud, og det bedste codec til din iOS- eller Android-enhed vælges automatisk. Du får enestående lyd, uanset hvilken streamingtjeneste du bruger.
Disse øreproppers cirkulære design vækker opsigt, og du kan vælge en mørk eller lys farvekombination, der passer til dit look. Ørepuder i seks størrelser af silikone og et ekstra par comply-skum sikrer en sikker og behagelig pasform.
Priser
3.9
ud af 5
16
Anmeldelser
Liam1234
11/01/2023
United Kingdom
Del af kampagnen
Exquisite sound quality - A luxurious treat
These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.
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Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones
harry
14/12/2022
United Kingdom
Del af kampagnen
Great battery life
These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.
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Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones
Alvarajnnf11
13/12/2022
United Kingdom
Del af kampagnen
Great quality for a fraction of the price
I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.
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Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT8506BK True Wireless Headphones