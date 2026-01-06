Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
TAV2000FB/00
Klassisk design, moderne lyd
FM digital indstilling
Bluetooth® 5.4
Batteri, der kan udskiftes af brugeren
Oplev kombinationen af klassisk design og varm lyd. Med denne bærbare radio er det afrundede design og den taktile lydstyrkeknap fra 1950'erne tilbage og tilføjer et strejf af varm, overraskende kraftfuld lyd fra 2,5" fuldtoneenheden. Det er den perfekte blanding af arv og innovation.
Musik, nyheder, drama eller sport? Uanset hvad du lytter til, har denne FM-radio krystalklar modtagelse takket være teleskopantennen. Digital indstilling gør det nemt at finde stationer, og du kan også gemme 20 faste stationer og tildele dine to favoritter til de knapper, der er markeret med 1 og 2 foran på radioen.
Denne klassiske radio er mere end blot en radio. Med Bluetooth® 5.4-tilslutning kan du streame podcasts, afspilningslister og meget mere fra din mobile enhed til radioen. Du får en stabil forbindelse med lyd i høj kvalitet, selv hvis din afspilningsliste streamer fra den telefon, du efterlod i det andet rum.
1.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Bekræftet køber
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Kannettava radio
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Radio portable
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Radio portable
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.