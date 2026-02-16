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Retro Transportabel radio

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RetroTransportabel radio

TAV2000FB/00

Retro Transportabel radio

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Understøtter styring af udvalgte modeller af Philips Bluetooth-højttalere, soundbars, partyhøjttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheder og bærbare radioer.

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Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 751.3 kB
  • 16 February 2026

Brugervejledning

  • PDF fil, 3.5 MB
  • 28 July 2025

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