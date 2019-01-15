Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
TT2000/43
Passer til BodyGroom S3000-serien
Passer til BodyGroom S5000-serien
Passer til BodyGroom S7000-serien
Passer til Click&Style (S500/700)
100 % vandtæt, så den er nem at bruge og rengøre.
Shaverhovedet har patenterede afrundede spidser og en allergivenlig folie til beskyttelse af huden under barberingen. Trimmerne med to retninger klipper længere hår, som barberes med folien for at få et tættere resultat.
3.5
ud af 5
591
Anmeldelser
Flemse1
15/01/2019
Danmark
Effektiv
Denne shaver kan tage mandehår på hele kroppen. Det kunne en ladyshaver ikke :-). Den er hurtig og effektiv
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer
Torben46
21/01/2018
Danmark
Super God
Det er et super god produkt og virker 100 % top maskine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt
15/02/2011
Danmark
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt