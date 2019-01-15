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  • Ny folie til trimning og barbering
  • Ny folie til trimning og barbering
  • Ny folie til trimning og barbering
  • Ny folie til trimning og barbering
  • Ny folie til trimning og barbering
  • Ny folie til trimning og barbering

Bodygroom replacement foilFolie til udskiftning

TT2000/43

3.5
| (591) Anmeldelser
Ny folie til trimning og barbering
Nyt TT2000/51-skærfoliehoved til Philips Bodygroom-shaverserierne 3000, 5000 and 7000
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Kompatible produkter
Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Trimmer til lyske og krop, tåler vand

BG5021/15

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Istandsat vandtæt kropstrimmer

BG5021/16R1

Bodygroom Series 7000

Bodygroom Series 7000
Trimmer til lyske og krop, tåler vand

BG7025/15

Bodygroom Series 7000

Bodygroom Series 7000
Istandsat vandtæt kropstrimmer

BG7025/15R1

Udskift folien en gang om året for at opnå de bedste resultater

Ny folie til trimning og barbering

  • Passer til BodyGroom S3000-serien

  • Passer til BodyGroom S5000-serien

  • Passer til BodyGroom S7000-serien

  • Passer til Click&Style (S500/700)

100 % vandtæt, så den kan bruges i brusebadet og er let at rengøre

100 % vandtæt, så den kan bruges i brusebadet og er let at rengøre

100 % vandtæt, så den er nem at bruge og rengøre.

Sikker og med mindre irritation – giver den mest komfortable kropspleje

Sikker og med mindre irritation – giver den mest komfortable kropspleje

Shaverhovedet har patenterede afrundede spidser og en allergivenlig folie til beskyttelse af huden under barberingen. Trimmerne med to retninger klipper længere hår, som barberes med folien for at få et tættere resultat.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

591

Anmeldelser

15/01/2019

Danmark

Danmark

Effektiv

Denne shaver kan tage mandehår på hele kroppen. Det kunne en ladyshaver ikke :-). Den er hurtig og effektiv

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer

21/01/2018

Danmark

Danmark

Super God

Det er et super god produkt og virker 100 % top maskine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt

15/02/2011

Danmark

Danmark

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt

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