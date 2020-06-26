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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kropsbarbering- og trimning
Tilpasset til sarte områder
Justerbart hoved, 5 længder (3-11 mm)
80 min. trådløs brug
Nu kan du trygt trimme og barbere dig overalt under halsen med blot ét værktøj. Brug Philips Bodygroom 7000-trimmeren til hele kroppen og shaveren til at trimme med ét enkelt tilbehør for at opnå et ensartet resultat på ryg, skuldre, bryst, mave, underarm, arme, lysken og ben.
Takket være det roterende hoved, der kan bevæges i 4 retninger, tilpasser denne justerbare kropsshaver sig alle kroppens konturer for den tætteste barbering til dato.
Den integrerede trimmer med justerbar kam er designet til større ydeevne ved klipning af det tykkeste hår. Opnå et naturligt look eller tættere barbering takket være en kam, der kan indstilles til 5 forskellige længder og med trimmelængder fra 3 mm til 11 mm.
Priser
4.2
ud af 5
462
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
0589 Oslo
26/06/2020
Norge
Bekræftet køber
Meget hudvennlig & skånsom !!!
Fikk anbefalt dette produktet av en venn. Veldig skånsom og hudvennlig, og perfekt til intimbarbering. Solid kvalitet, ergonomisk designet. Multifunksjonell og 2-i-1 maskin som holder til det meste. Strøm laderen, HQ8505, kan brukes på flere andre Philips barberingsprodukter, slik som OneBlade QP6520. En lettelse å slippe flere ladere. Perfekt resultat hver gang. Anbefales på det sterkeste :)
Fordele
Skånsom; Mutifunksjonell;
Ulemper
Absolutt ingen ulemper i det hele tatt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer
Caelum
14/12/2020
Sverige
Bra batteritid och tål vatten
Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.
Fordele
Vattentät, bra batteri, bra tyngd
Ulemper
Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
MsDonya
11/12/2020
Sverige
Utmärkt
Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.
Fordele
Lång batteritid
Ulemper
Följer ej med väska
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
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