Blade i rustfrit stål og justerbar kam

Den indbyggede trimmer og justerbare kam er udformet til også at kunne klare tykkere hårstrå. Trimmerens stålblade er selvslibende, så de holder sig ekstra skarpe og effektive, og bladenes runde kanter sikrer en skånsom kontakt med huden. Kammen har fem længdeindstillinger, så du kan vælge lige præcis den længde fra 3 til 11 mm, som du vil have, eller også kan du bruge barberhovedet på den anden side for at få et en tættere barbering.