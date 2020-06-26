ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
  • Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering

Bodygroom Series 7000Trimmer til lyske og krop, tåler vand

BG7025/15

4.2
| (462) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

1 pris

Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering
Med Philips’ dobbeltæggede bodygroomer kan du vælge mellem at bevare nogle korte stubbe eller at fjerne håret helt. Trimmerkammen har fem længdeindstillinger, så den kan anvendes på hele kroppen, og barberhovedet tilpasser sig efter kroppens konturer og giver dig en tæt og behagelig barbering. Denne model har vores længste batteritid og giver dig 80 minutters ledningsfri brug efter kun én times opladning.
Se alle fordele
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

Udformet til at være skånsom – også ved intimbarbering

Dobbeltægget bodygroomer til behagelig trimning eller barbering

  • Kropsbarbering- og trimning

  • Tilpasset til sarte områder

  • Justerbart hoved, 5 længder (3-11 mm)

  • 80 min. trådløs brug

Dedikerede trimmer- og shaverhoveder i et integreret design

Nu kan du trygt trimme og barbere dig overalt under halsen med blot ét værktøj. Brug Philips Bodygroom 7000-trimmeren til hele kroppen og shaveren til at trimme med ét enkelt tilbehør for at opnå et ensartet resultat på ryg, skuldre, bryst, mave, underarm, arme, lysken og ben.

Tæt og behagelig kropsbarbering, hvor konturen følges i 4 retninger

Tæt og behagelig kropsbarbering, hvor konturen følges i 4 retninger

Takket være det roterende hoved, der kan bevæges i 4 retninger, tilpasser denne justerbare kropsshaver sig alle kroppens konturer for den tætteste barbering til dato.

Kontroller hårlængde med integreret, justerbar trimmer

Kontroller hårlængde med integreret, justerbar trimmer

Den integrerede trimmer med justerbar kam er designet til større ydeevne ved klipning af det tykkeste hår. Opnå et naturligt look eller tættere barbering takket være en kam, der kan indstilles til 5 forskellige længder og med trimmelængder fra 3 mm til 11 mm.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-3620246

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

462

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

26/06/2020

Norge

Norge

Bekræftet køber

Meget hudvennlig & skånsom !!!

Fikk anbefalt dette produktet av en venn. Veldig skånsom og hudvennlig, og perfekt til intimbarbering. Solid kvalitet, ergonomisk designet. Multifunksjonell og 2-i-1 maskin som holder til det meste. Strøm laderen, HQ8505, kan brukes på flere andre Philips barberingsprodukter, slik som OneBlade QP6520. En lettelse å slippe flere ladere. Perfekt resultat hver gang. Anbefales på det sterkeste :)

Fordele

Skånsom; Mutifunksjonell;

Ulemper

Absolutt ingen ulemper i det hele tatt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer

14/12/2020

Sverige

Sverige

Bra batteritid och tål vatten

Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.

Fordele

Vattentät, bra batteri, bra tyngd

Ulemper

Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

11/12/2020

Sverige

Sverige

Utmärkt

Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.

Fordele

Lång batteritid

Ulemper

Följer ej med väska

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024. 