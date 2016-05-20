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Udgået
TX1BK/00
Sort
Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.
Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.
Lydslangens ovale form opstod på baggrund af omfattende forskning i det menneskelige øre. Den ergonomiske form, der er designet til at passe komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer optimal pasform og komfort og giver en total musikoplevelse.
3.7
ud af 5
9
Anmeldelser
Tek16
20/05/2016
Sverige
Bekræftet køber
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro