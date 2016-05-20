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  • Lyd i høj opløsning
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Udgået

Øretelefoner med mikrofon

TX1BK/00

3.7
| (9) Anmeldelser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Lyd i høj opløsning
Philips TX1 giver lyd i høj opløsning med ekstra basgengivelse takket være førsteklasses drivere og ovale lydslanger. Brugertilpassede ørekapsler sikrer en medrivende oplevelse, mens det flade kabel forhindrer kabelrod
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Førsteklasses drivere med ovale lydslanger

Lyd i høj opløsning

  • Sort

En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

Den ergonomiske, ovale lydslange sidder sikkert og behageligt

Lydslangens ovale form opstod på baggrund af omfattende forskning i det menneskelige øre. Den ergonomiske form, der er designet til at passe komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer optimal pasform og komfort og giver en total musikoplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.7

ud af 5

9

Anmeldelser

3
2

20/05/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

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