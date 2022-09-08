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Udgået
XC4201/01
Motoriseret børstemundstykke
Op til 18 min. Turbo-driftstid
2-i-1 støvsuger og håndstøvsuger
Sprækkemundstykke med børste
Den slanke, kompakte enhed går helt fladt ned på gulvet for at nå ind under lave møbler og rundt i snævre hjørner.
Det lette design gør den nem at manøvrere og nemt at gøre rent med mindre besvær. Hele støvsugeren vejer kun 2,2 kg, og den håndholdte enhed vejer mindre end 800 gram.
De unikke dobbelte støvbeholdere adskiller partikler efter størrelse og sørger for effektiv støvopsamling. Større partikler opsamles i mundstykkebeholderen. Fint støv overføres til den håndholdte beholder med flerlagsfiltrering.
Anmeldelser
> 0,3um partikelstørrelse, test udført i henhold til IEC60312/EN60312
I håndholdt tilstand