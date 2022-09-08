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Alle serier

  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri
  • Slank, effektiv, ledningsfri

Udgået

4000 SeriesLedningsfri håndstøvsuger med skaft

XC4201/01

Slank, effektiv, ledningsfri
Den nye ledningsfri støvsuger i 4000-serien giver effektiv opsamling drevet af en kompakt digital motor. Ultralet med slankt design. Rengør nemt alle hårde gulve og selv steder, der er svære at nå.
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Let med stærk ydeevne

Slank, effektiv, ledningsfri

  • Motoriseret børstemundstykke

  • Op til 18 min. Turbo-driftstid

  • 2-i-1 støvsuger og håndstøvsuger

  • Sprækkemundstykke med børste

Det slanke design kan nå ind under lave møbler

Det slanke design kan nå ind under lave møbler

Den slanke, kompakte enhed går helt fladt ned på gulvet for at nå ind under lave møbler og rundt i snævre hjørner.

Nem at manøvrere. Håndstøvsugeren vejer under 800 g.

Nem at manøvrere. Håndstøvsugeren vejer under 800 g.

Det lette design gør den nem at manøvrere og nemt at gøre rent med mindre besvær. Hele støvsugeren vejer kun 2,2 kg, og den håndholdte enhed vejer mindre end 800 gram.

Dobbelte støvbeholdere til effektiv opsamling af snavs

Dobbelte støvbeholdere til effektiv opsamling af snavs

De unikke dobbelte støvbeholdere adskiller partikler efter størrelse og sørger for effektiv støvopsamling. Større partikler opsamles i mundstykkebeholderen. Fint støv overføres til den håndholdte beholder med flerlagsfiltrering.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. > 0,3um partikelstørrelse, test udført i henhold til IEC60312/EN60312

  2. I håndholdt tilstand