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4000 Series Ledningsfri håndstøvsuger med skaft

Udgået

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4000 SeriesLedningsfri håndstøvsuger med skaft

XC4201/01

4000 Series Ledningsfri håndstøvsuger med skaft

Udgået

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Manualer og dokumentation

EU Declaration of conformity Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fil, 647.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner XC4201; XC4200

  • PDF fil, 1.1 MB
  • 13 March 2026

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