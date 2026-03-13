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4000 Series Ledningsfri håndstøvsuger med skaft
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XC4201/01
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EU Declaration of conformity Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner - English (US)
Important Information Manual Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner XC4201; XC4200
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Er Philips 4000-støvsugertilbehør kompatibelt med andre modeller?
Hvordan rengør jeg børsten med min Philips 4000-støvsuger?
Hvordan rengør jeg støvbeholderne på min Philips 4000-støvsuger?
Hvordan rengør jeg filtrene med min Philips 4000-støvsuger?
Hvordan åbner jeg støvbeholderen på min Philips 4000-støvsuger?
Håndholdt enhed
Håndholdt støvbeholder
Filter
Mundstykke
Mundstykkebørste
Beholder til mundstykkebørste
EU-adapter
Rør
2-i-1-børste
Rensebørste
Min Philips 4000-støvsuger udsender en usædvanlig lyd
Hvorfor blinker lyset på min Philips 4000-støvsuger rødt og/eller grønt?
Min Philips 4000-støvsuger har lav sugeeffekt
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