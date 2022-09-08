Automatisk justering af mundstykket for at øge ydeevnen

Mundstykket bøjer for at justere sugestyrken automatisk, når ekstra sugestyrke er nødvendig, ved hjælp af de dobbelte sugekanaler – en foran og en bagpå. Begge sugekanaler har et zigzag-design og en unik, patenteret vandfordeling for at maksimere ydeevnen.