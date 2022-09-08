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XC8349/01
PowerCyclone 10-teknologi
25,2 V, op til 80 min. driftstid***
3-i-1 støvsuger, aqua og håndholdt
Opfanger op til 99,7 % af snavset****
Specialdesignet Aqua-mundstykke støvsuger og tørrer af for at fjerne støv, snavs og fedtede pletter i alle retninger.
Mundstykket bøjer for at justere sugestyrken automatisk, når ekstra sugestyrke er nødvendig, ved hjælp af de dobbelte sugekanaler – en foran og en bagpå. Begge sugekanaler har et zigzag-design og en unik, patenteret vandfordeling for at maksimere ydeevnen.
Du skal blot tilføre din foretrukne gulvrens eller et passende rengøringsmiddel for at fjerne op til 99 % af bakterierne* fra de hårde gulve i dit hjem.
Anmeldelser
Testet af ekstern myndighed ved hjælp af vand og rengøringsmiddel.
Testet i forhold til de 10 mest populære ledningsfri støvsugere med skaft >300 euro i Tyskland juni MAT 2019.
Driftstid og dækning er baseret på Philips' interne sporingsmetode.
Testet ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs baseret på IEC60312-1. Jan 2018. Ét strøg er frem og tilbage.