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  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv
  • Renser mere end støv

8000 Series Aqua PlusLedningsfri støvsuger

XC8349/01

Renser mere end støv
Philips Cordless Vacuum 8000 Series Aqua Plus har det unikke Aqua-mundstykke til rengøring af forskellige typer snavs på én gang, fra støv til klæbrige pletter, med dobbelt så stor sugeevne. Plus mundstykke, der kun er til støvsugning og håndholdt for maksimal alsidighed.
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Støvsug og vask på én gang med dobbelt så stor sugeevne

Renser mere end støv

  • PowerCyclone 10-teknologi

  • 25,2 V, op til 80 min. driftstid***

  • 3-i-1 støvsuger, aqua og håndholdt

  • Opfanger op til 99,7 % af snavset****

Aqua mundstykke støvsuger og tørrer af på én gang

Aqua mundstykke støvsuger og tørrer af på én gang

Specialdesignet Aqua-mundstykke støvsuger og tørrer af for at fjerne støv, snavs og fedtede pletter i alle retninger.

Automatisk justering af mundstykket for at øge ydeevnen

Automatisk justering af mundstykket for at øge ydeevnen

Mundstykket bøjer for at justere sugestyrken automatisk, når ekstra sugestyrke er nødvendig, ved hjælp af de dobbelte sugekanaler – en foran og en bagpå. Begge sugekanaler har et zigzag-design og en unik, patenteret vandfordeling for at maksimere ydeevnen.

Tilsæt rengøringsmiddel for at fjerne 99 % af bakterierne*

Tilsæt rengøringsmiddel for at fjerne 99 % af bakterierne*

Du skal blot tilføre din foretrukne gulvrens eller et passende rengøringsmiddel for at fjerne op til 99 % af bakterierne* fra de hårde gulve i dit hjem.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af ekstern myndighed ved hjælp af vand og rengøringsmiddel.

  2. Testet i forhold til de 10 mest populære ledningsfri støvsugere med skaft >300 euro i Tyskland juni MAT 2019.

  3. Driftstid og dækning er baseret på Philips' interne sporingsmetode.

  4. Testet ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs baseret på IEC60312-1. Jan 2018. Ét strøg er frem og tilbage.