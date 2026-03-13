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8000 Series Aqua Plus Ledningsfri støvsuger
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XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Alle (5)
Hvordan opbevares Aqua-tilb. til Philips-vådstøvsuger?
Hvornår skal jeg rengøre/udskifte kluden på mit ledningsfri Philips-støvsuger
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Integreret børste
Vægmonteringsenhed
VANDDISPENSER 18 HULLER
ERSTATNINGSSLANGE
VANDTANK AQUA plus
PÅFYLDNINGSDÆKSELENHED AQUA plus
UDSKIFTNINGSKLUDE
Ledningsfri AquaTrioBØRSTEVÆRKTØJ
Tilbehør til ledningsfri støvsugerMikrofiberpuder
Beholdermontering
Låg til støvbeholder
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBilrengøringssæt
Tilbehør til ledningsfri støvsugerLangt fugemundstykke
Tilbehør til ledningsfri støvsugerMini turbobørste
25,2 V adapter
Filterenhed
Min trådløse Philips-støvsuger tænder ikke
Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien
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Min ledningsfrie Philips 8000-støvsuger har lav sugefunktion
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