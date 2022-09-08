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XU9100/10
Nem og effektiv rengøring med rent vand
Håndfri, nem at bruge og vedligeholde
Tilpasset dit hjem via HomeRun-appen
Med Philips HomeRun 9000 Series rengør du altid med rent vand. PowerCyclone Aqua-teknologien lukker snavset vand inde undervejs, hvilket betyder, at du altid kun vasker gulvet med rent vand. Oplev uovertruffen renlighed med vores moppe, så dine gulve bliver pletfri.
Nyd op til 3 ugers vedligeholdelsesfri rengøring med alt-i-én-stationen, der automatisk tømmer støvbeholderen i op til 70 dage¹, uafhængigt fylder rentvandstanken op med rent vand, og tømmer tanken til snavset vand i op til 3 uger¹. Den rengør og tørrer desuden moppen (ved 50 °C), så du får en frisk start hver gang.
Sig farvel til sammenfiltrede børster – vores avancerede funktion sikrer, at de forbliver fri for hår², så du slipper for besværet med manuel rengøring.
Anmeldelser
¹ Afhænger af brugsintensitet og -kontekst.
² Resultaterne varierer afhængigt af brugskonteksten.
³ I henhold til interne test og sammenlignet med HomeRun 7000 Series med 5000 Pa.
⁴ Mindste registrerbare størrelse på forhindringer: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Testet i tilstanden Kun støvsugning med det laveste sugestyrkeniveau.
⁶ Opfanger 96,5 % af partiklerne på 0,3 μm.