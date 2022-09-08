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  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
  • Robotten, der vasker gulvet som ingen anden

Philips HomeRun 9000 seriesStøvsuger/gulvvaskrobot

XU9100/10

Robotten, der vasker gulvet som ingen anden
Sig farvel til besværlig rengøring! PowerCyclone Aqua fjerner øjeblikkeligt snavset vand og skyller konstant moppen med friskt, rent vand, så gulvet bliver pletfrit. Nyd op til 3 ugers¹ vedligeholdelsesfri rengøring med alt-i-én-stationen.
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Med revolutionerende PowerCyclone Aqua-teknologi

Robotten, der vasker gulvet som ingen anden

  • Nem og effektiv rengøring med rent vand

  • Håndfri, nem at bruge og vedligeholde

  • Tilpasset dit hjem via HomeRun-appen

Gør dine gulvrengøring endnu bedre med PowerCyclone Aqua

Gør dine gulvrengøring endnu bedre med PowerCyclone Aqua

Med Philips HomeRun 9000 Series rengør du altid med rent vand. PowerCyclone Aqua-teknologien lukker snavset vand inde undervejs, hvilket betyder, at du altid kun vasker gulvet med rent vand. Oplev uovertruffen renlighed med vores moppe, så dine gulve bliver pletfri.

Ingen vedligeholdelse i op til 3 uger¹

Ingen vedligeholdelse i op til 3 uger¹

Nyd op til 3 ugers vedligeholdelsesfri rengøring med alt-i-én-stationen, der automatisk tømmer støvbeholderen i op til 70 dage¹, uafhængigt fylder rentvandstanken op med rent vand, og tømmer tanken til snavset vand i op til 3 uger¹. Den rengør og tørrer desuden moppen (ved 50 °C), så du får en frisk start hver gang.

Sig farvel til sammenfiltrede børster

Sig farvel til sammenfiltrede børster

Sig farvel til sammenfiltrede børster – vores avancerede funktion sikrer, at de forbliver fri for hår², så du slipper for besværet med manuel rengøring.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Afhænger af brugsintensitet og -kontekst.

  2. ² Resultaterne varierer afhængigt af brugskonteksten.

  3. ³ I henhold til interne test og sammenlignet med HomeRun 7000 Series med 5000 Pa.

  4. ⁴ Mindste registrerbare størrelse på forhindringer: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Testet i tilstanden Kun støvsugning med det laveste sugestyrkeniveau.

  6. ⁶ Opfanger 96,5 % af partiklerne på 0,3 μm.