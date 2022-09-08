Ingen vedligeholdelse i op til 3 uger¹

Nyd op til 3 ugers vedligeholdelsesfri rengøring med alt-i-én-stationen, der automatisk tømmer støvbeholderen i op til 70 dage¹, uafhængigt fylder rentvandstanken op med rent vand, og tømmer tanken til snavset vand i op til 3 uger¹. Den rengør og tørrer desuden moppen (ved 50 °C), så du får en frisk start hver gang.