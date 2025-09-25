Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Til alle typer hårde gulve
Fjerner fedt, pletter og snavs
Koncentreret rengøringsformel
Kæledyrs- og familievenlig¹
Kompatibel: Homerun 5000 og 9000 Series
Philips' ultrakoncentrerede gulvrengøringsmiddel er specielt udviklet til Philips HomeRun-robotstøvsugere. Det opnår de bedste resultater og sikrer, at din robot holder længere.
Gulvrengøringsmidlet er udviklet til brug på alle typer hårde gulve² til nemt at fjerne fedt, pletter og klæbrigt snavs. Det efterlader gulvet skinnende rent uden at efterlade rester og striber.
Doseringshætte medfølger til korrekt doseringsmåling. Brug 10 ml gulvrengøringsmiddel til en 3,5 liters rentvandstank på stationen (9000 Series) eller 1 ml direkte i robottens vandtank (5000 Series). Sammen med din HomeRun 5000 eller 9000 series leverer vores gulvrengøringsmiddel fremragende resultater.
4.4
ud af 5
16
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Hb1980!
25/09/2025
Nederland
erg goed spul, een must voor je vloeren
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik gebruik dit middel in combi met het dweilen met de robotstofzuiger. Dit middel werkt erg goed!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun
Aalderink
17/09/2025
Nederland
Matig resultaat en geur
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De vloer reiniger werd bij de robotstofzuiger geleverd. Onze vloer is soms wat viezer vanwege huisdieren en dit werd niet heel goed schoon met dit schoonmaakmiddel. Daarnaast vond ik de geur wat teleurstellend.
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun
samwisnie
19/08/2025
Nederland
Fijn spul en maar weinig van nodig
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Werkt goed op mijn laminaatvloer en je hebt maar een klein beetje nodig!
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun
¹ Under tilsigtet anvendelse
² Test altid på et område, der ikke kan ses direkte, for at sikre, at produktet er egnet til din gulvtype.
³ Ifølge OECD's retningslinje nr. 302 B