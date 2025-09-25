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  • Koncentreret gulvrengøringsmiddel til HomeRun-robotter.
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  • Koncentreret gulvrengøringsmiddel til HomeRun-robotter.
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PhilipsGulvrengøringsmiddel med ultrakoncentreret formel

XV1493/10

4.4
| (16) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Koncentreret gulvrengøringsmiddel til HomeRun-robotter.
Philips' højtydende gulvrengøringsmiddel fjerner nemt fedt, pletter og snavs. Kan bruges sammen med Philips HomeRun 5000 og 9000 series til våd rengøring.
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Kompatible produkter
Philips HomeRun 9000 series

Philips HomeRun 9000 series
Støvsuger/gulvvaskrobot

XU9100/10R1

HomeRun 5000 Series Robotstøvs/gulvvask

HomeRun 5000 Series Robotstøvs/gulvvask
Robot til støvsugning og gulvvask

XU5000/10

HomeRun 5000 Series Robotstøvs/gulvvask

HomeRun 5000 Series Robotstøvs/gulvvask
Robot til støvsugning og gulvvask

XU5100/20

Philips HomeRun 9000 series

Philips HomeRun 9000 series
Støvsuger/gulvvaskrobot

XU9100/10

Få nemt rene gulve

Koncentreret gulvrengøringsmiddel til HomeRun-robotter.

  • Til alle typer hårde gulve

  • Fjerner fedt, pletter og snavs

  • Koncentreret rengøringsformel

  • Kæledyrs- og familievenlig¹

  • Kompatibel: Homerun 5000 og 9000 Series

Forlænger robotstøvsugerens levetid

Forlænger robotstøvsugerens levetid

Philips' ultrakoncentrerede gulvrengøringsmiddel er specielt udviklet til Philips HomeRun-robotstøvsugere. Det opnår de bedste resultater og sikrer, at din robot holder længere.

Til alle typer hårde gulve

Til alle typer hårde gulve

Gulvrengøringsmidlet er udviklet til brug på alle typer hårde gulve² til nemt at fjerne fedt, pletter og klæbrigt snavs. Det efterlader gulvet skinnende rent uden at efterlade rester og striber.

Højkoncentreret rengøringsformel

Højkoncentreret rengøringsformel

Doseringshætte medfølger til korrekt doseringsmåling. Brug 10 ml gulvrengøringsmiddel til en 3,5 liters rentvandstank på stationen (9000 Series) eller 1 ml direkte i robottens vandtank (5000 Series). Sammen med din HomeRun 5000 eller 9000 series leverer vores gulvrengøringsmiddel fremragende resultater.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

16

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

2
1

25/09/2025

Nederland

Nederland

erg goed spul, een must voor je vloeren

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik gebruik dit middel in combi met het dweilen met de robotstofzuiger. Dit middel werkt erg goed!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun

17/09/2025

Nederland

Nederland

Matig resultaat en geur

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De vloer reiniger werd bij de robotstofzuiger geleverd. Onze vloer is soms wat viezer vanwege huisdieren en dit werd niet heel goed schoon met dit schoonmaakmiddel. Daarnaast vond ik de geur wat teleurstellend.

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun

19/08/2025

Nederland

Nederland

Fijn spul en maar weinig van nodig

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Werkt goed op mijn laminaatvloer en je hebt maar een klein beetje nodig!

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Under tilsigtet anvendelse

  2. ² Test altid på et område, der ikke kan ses direkte, for at sikre, at produktet er egnet til din gulvtype.

  3. ³ Ifølge OECD's retningslinje nr. 302 B