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Philips Gulvrengøringsmiddel med ultrakoncentreret formel
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Philips' højtydende gulvrengøringsmiddel fjerner nemt fedt, pletter og snavs. Kan bruges sammen med Philips HomeRun 5000 og 9000 series til våd rengøring.
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