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Philips Gulvrengøringsmiddel med ultrakoncentreret formel

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PhilipsGulvrengøringsmiddel med ultrakoncentreret formel

XV1493/10

Philips Gulvrengøringsmiddel med ultrakoncentreret formel

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Manualer og dokumentation

XV1493 User Manual

  • PDF fil, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Philips' højtydende gulvrengøringsmiddel fjerner nemt fedt, pletter og snavs. Kan bruges sammen med Philips HomeRun 5000 og 9000 series til våd rengøring.

  • PDF fil
  • 6 May 2026

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