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Philips OneUp Udskiftelig moppeklude – 2 stk.

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Philips OneUpUdskiftelig moppeklude – 2 stk.

XV1882/20

Philips OneUp Udskiftelig moppeklude – 2 stk.

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Manualer og dokumentation

Philips OneUp moppeklude i mikrofiber tilbyder en effektiv gulvrengøring. Designet til effektivitet kan disse genanvendelige moppekludene holde i op til 6 måneder. En god måde at holde gulvene skinnende rene på, samtidig med at du passer på jordens ressourcer.

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  • 29 May 2026

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