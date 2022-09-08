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  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber

Philips OneUpUdskiftelig moppeklude – 2 stk.

XV1882/20

Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
Philips OneUp moppeklude i mikrofiber tilbyder en effektiv gulvrengøring. Designet til effektivitet kan disse genanvendelige moppekludene holde i op til 6 måneder. En god måde at holde gulvene skinnende rene på, samtidig med at du passer på jordens ressourcer.
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Kompatible produkter
OneUp 3000 Series

OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/11R1

Philips OneUp 5000 Series

Philips OneUp 5000 Series
Elektrisk moppe

XV5113/01R1

OneUp 3000 Series

OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/01R1

Original Philips OneUp 3000 Series

Original Philips OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/01

Original Philips OneUp 3000 Series

Original Philips OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/11

Original Philips OneUp 5000 Series

Original Philips OneUp 5000 Series
Elektrisk moppe

XV5113/01

Tørrer samtidig med, at den fordeler rent vand på gulvet.

Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber

  • Gulv møder blid mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.

  • 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuel mop: Mopper og tørrer samtidigt for pletfrie gulve.**

  • Let at fjerne: Designet til ubesværet elektrisk mopning og en rengøringsoplevelse uden rod.

  • OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den lydløst suger snavset vand op.

  • Genanvendelig i op til 6 måneder: Philips OneUp-udskiftningspuder kan vaskes i maskine og i hånden.

Til hårde, sarte og ikke-absorberende gulve

Til hårde, sarte og ikke-absorberende gulve

Til hårde gulve som parket, sten og støbte gulve. Du kan også trygt vaske på sarte og ikke-absorberende materialer som laminat, glatte fliser, vinyl og træ.

Snavset vand op, rent vand ned

Snavset vand op, rent vand ned

OneUp eliminerer risikoen for at sprede snavset vand på rene gulve. Med en patenteret teknologi suger den lydløst det beskidte vand op fra gulvet, mens nyt, rent vand fordeles jævnt ud. Det betyder, at du altid vasker med rent vand.

50 % hurtigere tørring sammenlignet med en almindelig moppe*

50 % hurtigere tørring sammenlignet med en almindelig moppe*

Vask og tør samtidig. Moppekluden i blød mikrofiber sikrer en jævn vandfordeling uden overskydende vand. Resultatet? 50 % hurtigere tørring sammenlignet med en traditionel moppe.*

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Målt i forhold til en manuel moppe på ikke-absorberende gulvbelægning i henhold til IEC60335-2-2 akklimatiserede forhold