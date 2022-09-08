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XV1882/20
XV3101/11R1
XV5113/01R1
XV3101/01R1
XV3101/01
XV3101/11
XV5113/01
Gulv møder blid mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.
50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuel mop: Mopper og tørrer samtidigt for pletfrie gulve.**
Let at fjerne: Designet til ubesværet elektrisk mopning og en rengøringsoplevelse uden rod.
OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den lydløst suger snavset vand op.
Genanvendelig i op til 6 måneder: Philips OneUp-udskiftningspuder kan vaskes i maskine og i hånden.
Til hårde gulve som parket, sten og støbte gulve. Du kan også trygt vaske på sarte og ikke-absorberende materialer som laminat, glatte fliser, vinyl og træ.
OneUp eliminerer risikoen for at sprede snavset vand på rene gulve. Med en patenteret teknologi suger den lydløst det beskidte vand op fra gulvet, mens nyt, rent vand fordeles jævnt ud. Det betyder, at du altid vasker med rent vand.
Vask og tør samtidig. Moppekluden i blød mikrofiber sikrer en jævn vandfordeling uden overskydende vand. Resultatet? 50 % hurtigere tørring sammenlignet med en traditionel moppe.*
Anmeldelser
Målt i forhold til en manuel moppe på ikke-absorberende gulvbelægning i henhold til IEC60335-2-2 akklimatiserede forhold