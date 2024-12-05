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Hvordan ved jeg, om enheden er fuldt opladet?

De forskellige OneBlade-modeller angiver opladningsstatus på forskellige måder. Se oplysningerne nedenfor baseret på den beskrivelse, der passer bedst til din model.

Bemærk: Denne artikel indeholder vejledning til alle OneBlade-modeller. Se underoverskrifterne for at identificere de relevante oplysninger for din model. Hvis din model er visuelt forskellig fra den, der vises på billedet (f.eks. en anden farve), men har de samme egenskaber, gælder oplysningerne stadig. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP6652/61 , QP6507/23 , QP1424/65 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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