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De forskellige OneBlade-modeller angiver opladningsstatus på forskellige måder. Se oplysningerne nedenfor baseret på den beskrivelse, der passer bedst til din model.
Bemærk: Denne artikel indeholder vejledning til alle OneBlade-modeller. Se underoverskrifterne for at identificere de relevante oplysninger for din model. Hvis din model er visuelt forskellig fra den, der vises på billedet (f.eks. en anden farve), men har de samme egenskaber, gælder oplysningerne stadig.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP6652/61 , QP6507/23 , QP1424/65 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvordan ved jeg, om enheden er fuldt opladet?
Hvad er en OneBlade Club-ordning for udskiftning af skær?
Kan jeg bruge en hvilken som helst USB-stikadapter til at oplade min Philips OneBlade?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg bruge min Philips OneBlade våd eller tør?