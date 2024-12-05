Hvordan ved jeg, om enheden er fuldt opladet?

Hvis du ikke er sikker på, om din Philips OneBlade oplader, kan du prøve at tænde den, når den er sluttet til strømkilden. Hvis den ikke tændes, betyder det, at den er ved at oplade.



Det skyldes, at alle Philips OneBlade-modeller har en sikkerhedsfunktion, der forhindrer dem i at tænde under opladning. Dette minimerer risikoen for, at produktet bliver vådt (f.eks. ved at blive brugt til vådbarbering), mens det er sluttet til en strømkilde.



Bemærk: Hvis din OneBlade-model har en LED-opladningsindikator eller en digital opladningsindikator på håndtaget, vil dette også angive, at produktet oplades.