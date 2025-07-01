Philips-support
Hvilke typer frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Du kan tilberede alle typer frosne pommes frites i din Philips Airfryer, f.eks. ovnklare pommes frites, pommes frites til friturestegning eller specielle airfryer-pommes frites. Find indstillinger og tips til tilberedning af pommes frites ved at tjekke HomeID-appen (www.home.id/app) og brugervejledningen.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›