Kan jeg bruge bagepapir/stanniol i min Philips Airfryer?

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.

Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.