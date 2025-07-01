Philips-support
Kan jeg bruge bagepapir/stanniol i min Philips Airfryer?
Nej, det anbefales ikke at bruge bagepapir og stanniol i din Philips Airfryer af følgende årsager:
- Hvis du tildækker bunden af kurven, reduceres luftstrømmen inde i Airfryeren. Dette forringer din Philips Airfryers ydeevne.
- Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i bunden af gryden, hvor fedt og snavs samles, afbrydes luftstrømmen, og du vil ikke få et godt madlavningsresultat.
- Hvis du lægger bagepapir eller stanniol i din Philips Airfryer uden at lægge mad på det, kan bagepapiret eller stanniolen blive suget ind i varmelegemet og begynde at brænde.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›