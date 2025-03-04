Philips-support Hvordan fjerner jeg vand fra en Philips Avent-sut?

Der kan komme vand i Philips Avent-sutterne efter rengøring. Vandet er uskadeligt for din baby, men du kan fjerne det i nogle få enkle trin.

Vask hænderne. Hold sutten opad. Klem på sutten med tommel- og pegefinger, og ryst let for at presse vandet ud. Der kan stadig være nogle vanddråber tilbage i sutten, som kan lufttørres.

Tip: Udskift sutterne hver 4. uge for bedre hygiejne.