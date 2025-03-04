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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Der kan komme vand i Philips Avent-sutterne efter rengøring. Vandet er uskadeligt for din baby, men du kan fjerne det i nogle få enkle trin.
Tip: Udskift sutterne hver 4. uge for bedre hygiejne.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF349/46 , SCF091/52 , SCF091/53 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Jeg har læst nyheder om sutter og BPA – sådan undersøges det, at Philips Avent-sutter er BPA-fri.
Hvordan fjerner jeg vand fra en Philips Avent-sut?
Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?
Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?
Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?
Er Philips Avent-sutter sikre for en sund oral udvikling?