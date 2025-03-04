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Hvordan fjerner jeg vand fra en Philips Avent-sut?

Der kan komme vand i Philips Avent-sutterne efter rengøring. Vandet er uskadeligt for din baby, men du kan fjerne det i nogle få enkle trin.

    1. Vask hænderne.
    2. Hold sutten opad.
    3. Klem på sutten med tommel- og pegefinger, og ryst let for at presse vandet ud.
    4. Der kan stadig være nogle vanddråber tilbage i sutten, som kan lufttørres.

    Tip: Udskift sutterne hver 4. uge for bedre hygiejne.

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF349/46 , SCF091/52 , SCF091/53 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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