Philips-support Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?

Ja, sutter og skjolde varierer i størrelse, hårdhed og form. Retningslinjerne for alder tager højde for størrelsen og hårdheden af sutterne og skjoldene.



Hvis en sut (herunder dens skjold) sidder fast i babyens mund, skal du ikke gå i panik. Den kan ikke sluges og er designet til at klare en sådan hændelse. Tag den ud af barnets mund så forsigtigt som muligt.