Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?

Ja, sutter og skjolde varierer i størrelse, hårdhed og form. Aldersretningslinjerne tager hensyn til størrelse og hårdhed af sutter og skjolde. For eksempel kan det forekomme, at skjoldet kommer ind i munden, hvis en sut, der er beregnet til 0-2 måneder, bruges af et ældre barn. Hvis dette sker, er der ingen grund til panik. Sutten kan ikke sluges og er designet til sådanne tilfælde. Tag den ud af barnets mund så forsigtigt som muligt.