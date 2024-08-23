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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF091/40 , SCF091/42 , SCF376/26 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Jeg har læst nyheder om sutter og BPA – sådan undersøges det, at Philips Avent-sutter er BPA-fri.
Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?
Hvordan kan jeg sterilisere min Philips Avent-sut?
Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?