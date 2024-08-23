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Philips-support

Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?

Ja, sutter og skjolde varierer i størrelse, hårdhed og form. Retningslinjerne for alder tager højde for størrelsen og hårdheden af sutterne og skjoldene.

Hvis en sut (herunder dens skjold) sidder fast i babyens mund, skal du ikke gå i panik. Den kan ikke sluges og er designet til at klare en sådan hændelse. Tag den ud af barnets mund så forsigtigt som muligt.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF091/40 , SCF091/42 , SCF376/26 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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