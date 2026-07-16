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Hvorfor afviser mit barn Natural Response-sutten?

Natural Response-sutter opfører sig mere som et bryst, så dit barn kan drikke, synke og trække vejret i en naturlig rytme. Der kommer kun mælk ud af sutten, når barnet drikker aktivt. Børn, der er vant til flasker med fri gennemstrømning, skal tilpasse sig den nye drikkestil og har brug for lidt tid til at vænne sig til Natural Response-sutten.

De fleste børn er følsomme over for ændringer, så det kan tage et par forsøg at vænne sig til en ny måde at spise på. Når du bruger en ny flaske til dit barn, skal du made det, når det er afslappet og ikke sulten. Hvis du har forsøgt at amme et par gange uden held, kan det være et tegn på, at dit barn har brug for en anden sut med en anden gennemstrømningshastighed.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD838/17 , SCY903/81 , SCY903/71 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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