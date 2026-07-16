Philips-support Hvorfor afviser mit barn Natural Response-sutten?

Natural Response-sutter opfører sig mere som et bryst, så dit barn kan drikke, synke og trække vejret i en naturlig rytme. Der kommer kun mælk ud af sutten, når barnet drikker aktivt. Børn, der er vant til flasker med fri gennemstrømning, skal tilpasse sig den nye drikkestil og har brug for lidt tid til at vænne sig til Natural Response-sutten.

De fleste børn er følsomme over for ændringer, så det kan tage et par forsøg at vænne sig til en ny måde at spise på. Når du bruger en ny flaske til dit barn, skal du made det, når det er afslappet og ikke sulten. Hvis du har forsøgt at amme et par gange uden held, kan det være et tegn på, at dit barn har brug for en anden sut med en anden gennemstrømningshastighed.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut: Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-flaskesut (flaskesut 0), før de går videre til Natural Response-sutterne.



Hvornår skal jeg udskifte sutterne? Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Skift til vores originale Natural-sutteflaske på 60 ml (SCF039/17) med Natural T0-sutten (SCF657/27) for at få en nemmere gennemstrømning, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutterne. Kontakt sundhedspersonale, hvis der fortsat er problemer med at made barnet.