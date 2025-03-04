Philips-support Hvilken Natural Response-sut passer bedst til mit barn?

Nyfødte babyer har tendens til at følge samme mønster ved amning, som når de spiser med sutteflaske. Vi anbefaler, at du holder øje med din babys tegn for at finde den bedste gennemstrømningshastighed for sutten.

Natural Response-sutter er designet, så de reagerer på den måde, dit barn drikker. Men du ved måske endnu ikke, hvordan dit barn drikker fra flasken.

Vi anbefaler, at du begynder med den sut, der følger med flasken, og derefter tilpasser herfra. Hvis det ikke fungerer efter nogle forsøg på madning, bør du skifte til en sut med en anden gennemstrømningshastighed.

Brug en sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis:

Barnet ikke får nok mælk ud af flasken eller

Madningen tager for lang tid (f.eks. længere end 30 minutter) eller

Barnet falder i søvn under madningen, bliver irriteret eller leger med sutten i stedet for at drikke.

Brug en sut med en lavere gennemstrømningshastighed, hvis:

Barnet sluger mælken eller

Mælken løber ud af munden under madningen.

Lad dit barns drikkestil vejlede dig, ikke barnets alder. Børn, der har en ivrig drikkestil, bruger ofte stærk sugning og kompression, mens de drikker, hvilket resulterer i større mælkestrøm. Derfor har de normalt brug for en sut med en lavere gennemstrømningshastighed, f.eks. sut nr. 1 eller 2, for at undgå overløb. Børn, der drikker langsomt og roligt, foretrækker sandsynligvis en sut med højere gennemstrømning (f.eks. sut nummer 4 eller 5/6) for at sikre, at der flyder nok mælk uanset alder.

Hvis du har brugt den tidligere Philips Avent Natural-sut, har dit barn muligvis brug for en højere gennemstrømningshastighed med Natural Response-sutten, fordi de er vant til, at der flyder mere mælk hurtigere med mindre besvær.

Tilgængelige gennemstrømningshastigheder for sutter og flaskekonfigurationer Philips Avent Natural Response-sutterne fås med gennemstrømningshastighederne 1 til 5 i USA og Canada og 1 til 6 i andre lande. Sutter med den højeste gennemstrømningshastighed 6 er mere velegnede til tykkere væsker eller børn, der ønsker hurtigt gennemstrømning.