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  • Energy Label Europe G
    Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
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  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Energy Label Europe G
    Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
  • Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil

Evnia Gaming Monitor4K HDR-skærm med Ambiglow

279M1RV/00

3.1
| (9) Anmeldelser

1 pris

Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil
For ægte konsolspilentusiaster udgør Designed for Xbox-skærmen en ny æra inden for gaming. Nyd visuel klarhed og høj farvenøjagtighed med en UltraClear 4K Nano IPS-skærm. DisplayHDR 600 giver levende billedkvalitet.
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Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designet til Xbox for den optimale spiloplevelse

Designet til Xbox for den optimale spiloplevelse

Slip din konsol-gaming fri. Vi har indgået et partnerskab med Xbox-teamet om at udvikle denne Designed for Xbox-skærm, der er godkendt til at levere den optimale visuelle ydeevne i Xbox Series X, når du tilslutter den.

AMD FreeSync™ Premium Pro; problemfri HDR-gaming med lav latenstid

AMD FreeSync™ Premium Pro; problemfri HDR-gaming med lav latenstid

Gaming bør ikke være et valg mellem hakkende gameplay eller ødelagte billeder. Denne skærm er certificeret med AMD FreeSync™ Premium Pro, som giver en variabel opdateringshastighed (VRR) og den ægte HDR-gamingoplevelse. Dette giver en kombination af problemfri gaming med optimal ydeevne og fremragende grafik med højt dynamikområde, samtidig med at der opretholdes en lav latenstid.

144 Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

144 Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-1679621

Anmeldelser

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3.1

ud af 5

9

Anmeldelser

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

16/04/2022

Italia

Italia

Bekræftet køber

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Fordele

Hai tutto

Ulemper

gestione led non controllabile da software terzi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

05/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk skærm

Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.

Fordele

Rigtig god Gaming oplevelse

Ulemper

der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  4. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976

  6. NTSC-område baseret på CIE1976

  7. sRGB-område baseret på CIE1931

  8. Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

  9. Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort

  10. Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/

  11. Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  13. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.