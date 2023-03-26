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279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Slip din konsol-gaming fri. Vi har indgået et partnerskab med Xbox-teamet om at udvikle denne Designed for Xbox-skærm, der er godkendt til at levere den optimale visuelle ydeevne i Xbox Series X, når du tilslutter den.
Gaming bør ikke være et valg mellem hakkende gameplay eller ødelagte billeder. Denne skærm er certificeret med AMD FreeSync™ Premium Pro, som giver en variabel opdateringshastighed (VRR) og den ægte HDR-gamingoplevelse. Dette giver en kombination af problemfri gaming med optimal ydeevne og fremragende grafik med højt dynamikområde, samtidig med at der opretholdes en lav latenstid.
Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.
Priser
3.1
ud af 5
9
Anmeldelser
thesnable
26/03/2023
Deutschland
Bekræftet køber
Top Monitor
Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
16/04/2022
Italia
Bekræftet køber
4k 144kz nessun pensiero
Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz
Fordele
Hai tutto
Ulemper
gestione led non controllabile da software terzi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Kebc
05/08/2023
Danmark
Bekræftet køber
Fantastisk skærm
Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.
Fordele
Rigtig god Gaming oplevelse
Ulemper
der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976
Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort
Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/
Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.