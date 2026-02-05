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Evnia Gaming Monitor 4K HDR-skærm med Ambiglow

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Evnia Gaming Monitor4K HDR-skærm med Ambiglow

279M1RV/00

Evnia Gaming Monitor 4K HDR-skærm med Ambiglow

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Software og drivere

Software til SmartControl

  • version: V7.0.0
  • ZIP fil, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Driverswindows8 - English (US)

  • version: 279M1
  • ZIP fil, 10 kB
  • 27 August 2021

Manualer og dokumentation

Lynhåndbog - English (US)

  • PDF fil, 3.7 MB
  • 1 June 2023

Energimærke

  • PDF fil, 76.3 kB
  • 12 June 2023

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