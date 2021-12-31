ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Standard Product Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Philips_AC2729_2in1_AirPurifier_Humidifier_Combi_Se
  • Front Product Photo Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Standard Product Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Philips_AC2729_2in1_AirPurifier_Humidifier_Combi_Se
  • Front Product Photo Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier

Nyistandsatte

2000i SeriesLuftrenser og luftfugter

AC2729/10R1

4.3

| (252) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Mærk forskellen

Philips 2-i-1-luftrenseren renser rum på op til 85 m² og fugter hurtigt luften med en hastighed på 500 ml/t. Ved hjælp af appstyring og sensorer scanner den luften og justerer automatisk for at fugte og rense luften for allergener og forurenende stoffer.

Se alle fordele

Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Fjerner 99,97 % partikler ned til 0,003 mikrometer

Mærk forskellen

  • Renser rum op til 65 m²

  • 330 m³/t renluftkapacitet (CADR)

  • 500 ml/t befugtningshastighed

  • Forbundet med CleanHome+-appen

Op til 250 m3/t CADR: Renser rum på op til 65 m2

Op til 250 m3/t CADR: Renser rum på op til 65 m2

Den vigtigste indikator for ydeevne for en luftrenser er CADR (Clean Air Delivery Rate): Den rene luftstrøm, der genereres på en time. Jo højere CADR er, jo hurtigere er rensningen. Jo mere beskidt rummet er, jo højere skal CADR være. Denne luftrenser har en CADR på 250 m3/t (1), og den kan effektivt rense et helt rum på op til 65 m2 (2).

HEPA-filteret opfanger 99,97 % af partikler på 0,003 mikrometer (3)

HEPA-filteret opfanger 99,97 % af partikler på 0,003 mikrometer (3)

3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kulfilter og forfilter opfanger 99,97 % af de ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (3), så du er sikret mod PM2.5, bakterier (4), pollen, støv, skæl fra kæledyr, gas og andre forurenende stoffer.

Fjerner op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften

Fjerner op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften

Opfanger aerosoler, herunder de, der kan indeholde respiratoriske vira. Uafhængige tests foretaget af airmid health group viser, at op 99,9 % af vira og aerosoler fjernes fra luften (5).

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

252

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

31/12/2021

Sverige

Sverige

Fantastisk skön luft inomhus

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Tystgående, bra att man kan välja luftfuktighet, har barnlås så den är perfekt till alla. Man känner stor skillnad speciellt på vintern. Förstår inte varför jag inte köpt den tidigare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

03/04/2020

Sverige

Sverige

Denna produkt är verkligen att rekommendera

Denna luftfuktare och luftrenare i ett är verkligen jättebra. Vi köpte den för ca en månad sedan. Vi har sedan dess verkligen känt av en stor förbättring av inomhusklimatet. Den är väldigt tystlåten och stör aldrig. Vi har en liten så därför uppskattas barnlåset. Fin display och gillar att den har hjul.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

11/07/2019

Sverige

Sverige

Underbar produkt!

En produkt som är väldig effektiv, prisvärd. Funkar på direkten väldigt lätt att förstå sig på. En snygg produkt att ha i hemmet. Underbart att det finns en app som man kan följa allt i. Perfekt för dem som har pollen, djur eller astma.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. CADR: Testet af tredjepart i henhold til GB/T 18801-2015

  2. I et rum på 20 m²: Det er en teoretisk tid for éngangsrensning, udregnet ved at dividere dens CADR 250 m³/t med rumstørrelsen på 48 m³ (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).

  3. Befugtningshastighed: Testet af GB/T 23332 i Philips' interne klimakammer, 2017. Kammerstørrelse 25 m², indledende temperatur på 20 ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 30 ± 3 % RF.

  4. Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Healthgroup Ltd. Testet i et 28,5 m³ testkammer forurenet med luftbåren influenza A (H1N1).

  5. Forhindrer spredning af hvidt støv eller våde pletter: Uafhængigt tredjepartsforsøg til bestemmelse af aflejring af mineraler fra væskedråber på møbler i henhold til DIN 44973, IUTA e.V. Bestemmelse af mineralforekomster på møbler fra luftbårne væskedråber i en periode på 3 timer.

  6. Sensor af professionel kvalitet: Sammenligning med Grim-sensor og med industriel infrarød sensor.

  7. Reducerer bakterier: Testet af Shanghai Institute for Measurement and Testing Technology (SIMT) i 30 m3 kammer i henhold til GB21551.3-2010, (almindelig husstafylokok) 8032 som forsøgsbakterier

  8. Rumstørrelse: Beregnet i henhold til GB/T18801-2015.

  9. Koncentrationen af luftbårne bakterier i et rum afhænger af mange faktorer som luftudskiftning, rumstørrelse og indretning.

  10. Resultaterne er baseret på frigivelsen af bakterien Staphylococcus albus fra apparatet. Steriliseret vand tilsat bakterien blev brugt i vandtanke under testene. (Filtre – hvis tilgængelige – blev fjernet fra apparaterne).

  11. Testet på filtermediet med NaCl-aerosol, klassificeret ved 3 nm i henhold til DIN71460-1 i 2017 af uafhængigt laboratorium.

  12. Testet på filtermediet med effektiv enkeltgennemstrømning ved luftstrøm på 5,33 cm/sek. i 2017 af uafhængigt laboratorium.