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  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

2-i-1 luftrenser og luftfugter 2000iFugtfilter

FY2425/30

3.6

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Originalt fugtfilter til 2000i Series

Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)

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Kompatible produkter

2000i Series

2000i Series
Luftrenser og luftfugter

AC2729/10R1

NanoCloud-teknologi med hygiejnisk befugtning

Originalt fugtfilter til 2000i Series

  • Kan bruges sammen med 2000i Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 6 måneder

  • Originalt Philips-filter

Kan bruges sammen med 2-i-1 Philips 2000i Series

Kan bruges sammen med 2-i-1 Philips 2000i Series

Ekstra filter til Philips 2000i Series, 2-i-1-luftrenser og -fugter: AC2721, AC2726, AC2729. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3

07/07/2023

Deutschland

Deutschland

Mittelachse hat Gewinde

Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

29/07/2020

Deutschland

Deutschland

Super

Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

14/01/2021

Suomi

Suomi

Helppo kostutuslevy

Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.

  2. (2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium