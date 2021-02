Alarm til beskyttelse af ren luft til udskiftning af rondel

En alarm til beskyttelse af ren luft underretter dig med det samme, når det er tid til at skifte rondellen. Hvis rondellen ikke skiftes med det samme, holder apparatet op med at virke for at undgå at køre uden effekt. Den roterende rondel bliver ikke nede i vandet. Den holder op med at rotere, når den er oppe af vandet, eller når det forudindstillede luftfugtighedsniveau er nået, mens ventilatoren bliver ved med at køre i rensningstilstand og tørre rondellen. Således garanteres du altid ren luft.