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Originalt fugtfilter til 2000i Series
Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)
Kan bruges sammen med 2000i Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 6 måneder
Originalt Philips-filter
Ekstra filter til Philips 2000i Series, 2-i-1-luftrenser og -fugter: AC2721, AC2726, AC2729. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
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3.6
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Mel L
07/07/2023
Deutschland
Mittelachse hat Gewinde
Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Rocco270713
29/07/2020
Deutschland
Super
Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
allthumps
14/01/2021
Suomi
Helppo kostutuslevy
Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
(1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.
(2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium