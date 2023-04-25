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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Rens, opfrisk og opvarm dit hjem når som helst
Philips 3-i-1-luftrenser holder hjemmet sundt og behageligt. Den varmer dig om vinteren og køler dig om sommeren og renser luften hele tiden – og takket være HEPA-filtreringssystemet fjerner den 99,95 % af partiklerne, inklusive partikelstørrelser så små som den mindste kendte virus.
Renser rum på op til 42 m2
165 m³/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA- og aktivt kulfilter
Rensefunktionen er velegnet til en rumstørrelse på op til 42 m²**. Optimalt design med 360° luftindsugning og høj, ultrafin partikelfiltrering øger renseeffektiviteten med op til 165 m³/t renluftkapacitet (CADR)*. Den kan effektivt rense luften i et rum på 20 m² på 17,5 minutter.
3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter opfanger 99,95 % af partiklerne i en størrelse helt ned til 0,003 mikrometer, mindre end den mindste kendte virus ***, så bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr, støvmider, mugsporer, lugte, gasser, aerosoler og andre forurenende stoffer bliver fjernet.
Luftkvalitetssensoren registrerer partikler i luften under 2,5 µm og viser dem i realtid både numerisk og farvekodet. Farvebjælken giver en visuel indikation af indendørs luftkvalitet, fra blå (god), lilla (rimelig), pink (dårlig) til rød (meget dårlig). Realtidsdisplayet viser også indendørs temperatur og gør opmærksom på filterskift.
4.6
ud af 5
196
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Prisoner6
25/04/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent Product
This has been a great purchase. It has heated my room in the winter, kept it cool in the Spring, and it shows how purified muy air is. It has a simple but elegant design. I'm very happy with this excellent purchase.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Lioness queen
24/01/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Great product
I love the fact that not only does it help with my allergies it also keeps me warm when the temperature drops. It is super fast at heating the room up so it’s win win.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Bateman
22/03/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
The product is now easy to use
I purchased 2 fans and after some teething problems with the remote control of one upstairs affecting the other downstairs I find the machines easy to use. I still await my first electricity bill since using the machines.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
CADR er testet af et certificeret tredjepartslaboratorium iht. GB/T18801-2015. Efter forbedringer af vores testmetode og produktionskvalitetskontrol har vi opgraderet CADR-værdierne for vores produkter.
Hvis du køber et produkt, hvor disse oplysninger endnu ikke er opdateret på æsken, kan du være sikker på, at produktet har en ydeevne iht. de højere specifikationer, der er nævnt online.
Rumstørrelsen på 42 m² er beregnet i henhold til NRCC-5401, testet for cigaretrøg, CADR i henhold til GB/T18801-2015.
* * Testet i 2020 af IUTA i overensstemmelse med DIN71460-1 med NaCl-aerosol.
* * Fra den luft, der passerer gennem filteret, test af mikrobiel reduktion hos Airmid Health Group Ltd., resultat efter 40 minutter med apparatet i MAX-tilstand, i et forsøgskammer på 28,5 m³ forurenet med luftbåren influenza A (H1N1).
* * En luftrenser beskytter i sig selv ikke mod Covid-19, men kan være et led i en løsning, der beskytter dig selv og din familie (US Environmental Protection Agency).
* * * Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet af et tredjepartslaboratorium i et rum på 30 m³ i henhold til GB21551.3-2010, (Staphylococcus Albus 8032 som testbakterier).
* * * * Den anbefalede levetid er en teoretisk beregning baseret på et gennemsnitligt udendørs luftbåren partikelniveau på 35 µg/m³, luftrenser, der kører ved laveste hastighed i et rum på 39 m² i 16 timer om dagen.