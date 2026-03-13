Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Luftrenser og luftfugter
Alle serier
2000 Series 3-i-1 luftrenser, blæser og varmer
Support
AMF220/15
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
EDC - English (US)
Important Information Manual Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater AMF220/15
Originalt ekstra filterIntegreret 3-i-1
Hvordan parres fjernbetjeningen med Philips 3-i-1-luftrenser, -blæser og -varmeapparat?
Lyden fra min Philips-luftrenser er for høj
Min Philips-luftrenser siger en mærkelig lyd
Min Philips-luftrensers filterudskiftningsindikator forbliver tændt
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig