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Alle serier

  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*
  • Beskyt og style med færre varmeskader*

7000 SeriesGlattejern

BHS752/00

4.7
| (422) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Beskyt og style med færre varmeskader*
Beskyt og style med ThermoShield-teknologi, der giver færre varmeskader med en ensartet temperatur og mineralske ioner for at reducere UV-påvirkningen. Til frisurer, der er smukke, sunde og uden krus.
Se alle fordele

med ThermoShield-teknologi og mineralske ioner

Beskyt og style med færre varmeskader*

  • ThermoShield-teknologi

  • Mineral-ionisk pleje

  • 50 % hurtigere glatning

  • Varmebestandigt etui, der kan rulles ud

ThermoShield-teknologi giver færre varmeskader

ThermoShield-teknologi giver færre varmeskader

ThermoShield-teknologi giver dig mulighed for at style med færre varmeskader. Dens sensor regulerer temperaturen, så dit hår får den ultimative, ensartede styling, som det fortjener, fra rod til spids.

Mineralske ioner reducerer UV-skader

Mineralske ioner reducerer UV-skader

Mineralske ioner hjælper med at reducere den negative virkning af UV, som reducerer overfladeskader på håret. Færre UV-skader holder håret glat og alsidigt.

Temperaturområde fra 120 °C op til 230 °C

Vælg mellem temperaturområde fra 120 °C op til 230 °C for at sikre et holdbart resultat og samtidig minimere risiko for skader på håret.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.7

ud af 5

422

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

05/01/2024

Norge

Norge

Bekræftet køber

Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻

Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Rettetang

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Rettetang

21/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

brilliant heat keep your hair straight for hours

Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHS732/00 Straightener

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHS732/00 Straightener

04/02/2023

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

schnelle Temperatureinstellung

Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.

Fordele

schnell, stylisch

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Haarglätter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Haarglätter

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Samme stylingresultat opnås med lavere varmeeksponering ved 180 °C i forhold til HP8361 ved 210 °C

  2. sammenlignet med HP8361

  3. sammenlignet med HP8361