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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
ThermoShield-teknologi
Mineral-ionisk pleje
50 % hurtigere glatning
Varmebestandigt etui, der kan rulles ud
ThermoShield-teknologi giver dig mulighed for at style med færre varmeskader. Dens sensor regulerer temperaturen, så dit hår får den ultimative, ensartede styling, som det fortjener, fra rod til spids.
Mineralske ioner hjælper med at reducere den negative virkning af UV, som reducerer overfladeskader på håret. Færre UV-skader holder håret glat og alsidigt.
Vælg mellem temperaturområde fra 120 °C op til 230 °C for at sikre et holdbart resultat og samtidig minimere risiko for skader på håret.
4.7
ud af 5
422
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Wildemia
05/01/2024
Norge
Bekræftet køber
Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻
Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Rettetang
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Rettetang
21/10/2025
United Kingdom
Bekræftet køber
brilliant heat keep your hair straight for hours
Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHS732/00 Straightener
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHS732/00 Straightener
elymz
04/02/2023
Deutschland
Bekræftet køber
schnelle Temperatureinstellung
Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.
Fordele
schnell, stylisch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Haarglätter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHS530/00 Haarglätter
Samme stylingresultat opnås med lavere varmeeksponering ved 180 °C i forhold til HP8361 ved 210 °C
sammenlignet med HP8361
sammenlignet med HP8361