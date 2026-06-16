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7000 Series Glattejern
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BHS752/00
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Brugervejledning
Alle (4)
Er ION-funktionen på min Philips-hårtørrer farlig?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
7000 seriesEtui
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Mit Philips-glattejern gør ikke håret lige
Der kommer røg ud af min Philips-styler under brug
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