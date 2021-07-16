ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Enkelt produktbillede

SatinShave AdvancedSkærfolie

CP0634

2

| (1) Anmeldelse

Ekstra folie til skærhoved

Denne skærfolie er den beskyttende barriere mellem din hud og shaverens skærenheder. Til tæt, sikker barbering og blød, glat hud.

Se alle fordele

Kompatible produkter

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Ledningsfri epilator, våd og tør

BRE709/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Ledningsfri epilator, våd og tør

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Ledningsfri epilator, våd og tør

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Ledningsfri epilator, våd og tør

BRE729/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty-sæt

BRE749/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Ledningsfri shaver, våd og tør

BRL127/00

6000 Series

6000 Series
Body Shaver

BRL128/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Ledningsfri shaver, våd og tør

BRL129/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Ledningsfri shaver, våd og tør

BRL149/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Ledningsfri shaver, våd og tør

BRL138/00

Tjek kompatibilitet nedenfor

Ekstra folie til skærhoved

  • LadyShave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • LadyShaver serie 6000, 8000

  • Hvid

Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

Tekniske specifikationer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.