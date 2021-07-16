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CP0634
Ekstra folie til skærhoved
Denne skærfolie er den beskyttende barriere mellem din hud og shaverens skærenheder. Til tæt, sikker barbering og blød, glat hud.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE729/00
BRE749/00
BRL127/00
BRL128/00
BRL129/00
BRL149/00
BRL138/00
LadyShave
Satinelle
SatinShave
LadyShaver serie 6000, 8000
Hvid
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