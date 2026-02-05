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Epilator Series 9000 Ledningsfri epilator, våd og tør

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Epilator Series 9000Ledningsfri epilator, våd og tør

BRE719/00

Epilator Series 9000 Ledningsfri epilator, våd og tør

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  • Sådan bruger du epileringssættet: Din komplette vejledning
    Sådan bruger du epileringssættet: Din komplette vejledning
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    Gør dig klar: Sådan forbereder du dig på din hårfjerning
  • Dit vigtigste udstyr til effektiv epilering
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  • Sådan passer du på dit epileringssæt
    Sådan passer du på dit epileringssæt

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Manualer og dokumentation

Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)

  • PDF fil, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Brugervejledning

  • PDF fil, 4.9 MB
  • 17 December 2025

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