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Beauty Set Series 9000 Til hele kroppen
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BRE770/92
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Vejledning med vigtige oplysninger
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Alle (7)
Skades lymfekarrene i armhulen, når jeg bruger epilatoren?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Er det sikkert at bruge skærfolie på hele kroppen?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?
EpilatorEksfolieringshandske
Lady shavers PhilipsEtui
Beskyttelseshætte
Batteridæksel
EpilatorTrimmerhoved
Etui
Trimmerkam
Satinelle/Epilator series 8000Skær
Epilators series 8000Epileringshoved
Epilators series 8000Strømadapter
Epilator series 8000Tilbehørsæske til fodfil
Skærfolie
Pincetsæt
Min Philips-epilator oplader ikke
Min Philips-epilator fjerner ikke behåring korrekt
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