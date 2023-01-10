Beskyttelsesdæksel
En del af din ladyshaver
Denne hætte beskytter barberingsenheden på din hårfjerner til ansigtet, også mens du rejser.
Se alle fordelene
Vælg en betalingsmetode
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt Alle dine behov dækkes af ét køb Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
produkter fundet for Der blev ikke fundet nogen produkter for
Vis {amount} flere produkter Vis færre En del af din ladyshaver Tjek kompatibilitet nedenfor Ansigtshårfjerner Skønhedssæt i 9000-serien LadyShaver i serie 8000 Lumea IPL 9900-serien Hvid
Vis alt produktfunktioner Vis mindre produktfunktioner
Tekniske specifikationer
Udskiftelige dele
Passer til produkttyperne
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.