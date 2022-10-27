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  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
  • Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.

Lady Shaver Series 6000Ledningsfri shaver, våd og tør

BRL138/00

4.4
| (866) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.
Opdag blid, hurtig og behagelig barbering. Barberer håret ned til 0,2 mm. Fordi livet er for travlt til komplicerede barberingsrutiner - få en problemfri barbering, der passer til din tidsplan og giver dig hudkomfort. Dermatologisk testet.
Se alle fordele

Barber dig forsigtigt. Sand omsorg. Selvomsorg er ikke selvisk.

Blid, tæt barbering. Selv på følsomme områder.

  • Våd og tør brug

  • Til ben, krop og bikinilinje

  • +4 tilbehørsdele

  • Op til 80 min. driftstid

Fjerner hår helt ned til 0,2 mm og giver en nænsom, tæt barbering.

Fjerner hår helt ned til 0,2 mm og giver en nænsom, tæt barbering.

System med 3 knive giver en glat og nænsom barbering - forhindrer rifter og snitsår. Består af dobbeltsidede trimmerspidser, der fortrimmer alt hår. Skærfolie med diamantformede åbninger er designet til at barbere fortrimmet hår på én gang.

Mindre brændende fornemmelse, mindre rødmen, mere hudkomfort.**

Mindre brændende fornemmelse, mindre rødmen, mere hudkomfort.**

Sig farvel til barberingsforbrændinger og rødmen - 80 % af kvinderne oplevede glat, irritationsfri hud efter brug.** Dermatologisk testet på følsom hud.

Våd til bruseren. Tør til brug på farten.

Våd til bruseren. Tør til brug på farten.

Passer perfekt ind i din rutine - uanset om du er i brusebadet eller på farten. Våd eller tør, valget er dit.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

866

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

27/10/2022

Danmark

Danmark

Phillips lady shaver

Den er meget behagelig og nem at bruge. Er rigtig glad for den.⁹

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

25/10/2022

Danmark

Danmark

Absolut uundværlig!

Jeg var i starten en smule skeptisk ang hvor tæt en barbering den kunne lave, men jeg blev positivt overrasket! Jeg har brugt den både på fugtig og tør hud, uden problemer. Jeg får ikke knopper når jeg har brugt den og den er nem at rengøre. Jeg brugte også pedicure filen og den fungerer også perfekt. Så nu har jeg både glatte ben og fødder. Kan varmt anbefales !

Fordele

Glat barbering, uden knopper og nem at håndtere.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

25/10/2022

Danmark

Danmark

Produktet har mange utrolig gode funktioner

Dette produkt var super nemt at bruge, jeg brugte det både i badet og udenfor badet. Jeg brugte det på mine ben, min bikinilinje og under mine arme. Det virkede alle steder uden problemer og uden indgroede hår. Produktet er prisen værd, og er nemt og hurtigt at bruge. Man modtager en masse dele til både at gøre shaveren ren, men også forskellige dele til vælge længden og hvilken kropsdel det er på.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 76,2 % er enige, HPT Holland, n = 42, 2025.

  2. sammenlignet med deres nuværende ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021.

  3. med 2 års garanti.