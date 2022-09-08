Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid

Det er vigtigt at afkalke din kaffemaskine regelmæssigt for at bevare den bedste ydeevne og give dig den bedst mulige kaffesmag. Brug kun Philips-afkalkningsmiddel for at sikre, at dine Philips- og Saeco-apparater har den maksimale levetid og sikkerhed.