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CA6700/10
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Samme som CA6700/00
1 afkalkningscyklus
Forlæng apparatets levetid
Forbedrer kaffesmagen
Philips-afkalkeren rengør hele vandkredsløbet i din espressomaskine.
Kalkaflejringer er en naturlig del af det vand, der bruges til kaffemaskinen. Denne særlige afkalker beskytter maskinen mod ophobning af kalk, som påvirker ydeevne og smag. Afkalkeren er utrolig effektiv, sikker og nem at bruge.
Den unikke formel bag afkalkeren til Philips-espressomaskiner sikrer grundig afkalkning uden beskadigelse af de følsomme dele inden i apparatet.
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