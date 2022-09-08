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  • Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid
  • Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid
  • Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid
  • Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid
  • Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid
  • Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid

Afkalkningsmiddel til espressomaskiner

CA6700/10

Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid
Det er vigtigt at afkalke din kaffemaskine regelmæssigt for at bevare den bedste ydeevne og give dig den bedst mulige kaffesmag. Brug kun Philips-afkalkningsmiddel for at sikre, at dine Philips- og Saeco-apparater har den maksimale levetid og sikkerhed.
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Kompatible produkter
Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1220/00R1

Series 4300

Series 4300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP4346/71R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1224/00R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2220/19R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/40R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/49R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2224/40R1

Fjern kalk, og forlæng maskinens levetid

  • Samme som CA6700/00

  • 1 afkalkningscyklus

  • Forlæng apparatets levetid

  • Forbedrer kaffesmagen

Perfekt afkalkning medfører længere levetid for maskinen

Perfekt afkalkning medfører længere levetid for maskinen

Philips-afkalkeren rengør hele vandkredsløbet i din espressomaskine.

Beskytter systemet mod kalkaflejringer

Beskytter systemet mod kalkaflejringer

Kalkaflejringer er en naturlig del af det vand, der bruges til kaffemaskinen. Denne særlige afkalker beskytter maskinen mod ophobning af kalk, som påvirker ydeevne og smag. Afkalkeren er utrolig effektiv, sikker og nem at bruge.

Afkalkningsopløsning godkendt af Philips

Afkalkningsopløsning godkendt af Philips

Den unikke formel bag afkalkeren til Philips-espressomaskiner sikrer grundig afkalkning uden beskadigelse af de følsomme dele inden i apparatet.

Tekniske specifikationer

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