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  • Nyd hygiejnisk barbering hver dag
  • Nyd hygiejnisk barbering hver dag
  • Nyd hygiejnisk barbering hver dag
  • Nyd hygiejnisk barbering hver dag
  • Nyd hygiejnisk barbering hver dag
  • Nyd hygiejnisk barbering hver dag
  • Nyd hygiejnisk barbering hver dag

Patron til kapsel til hurtig rengøring

CC12/50

3.8
| (67) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Nyd hygiejnisk barbering hver dag
Kapslen til hurtig rengøring holder din shaver sig som ny og fjerner effektivt afklippede hår. Den efterlader din shaver 10 gange renere i forhold til, hvis du kun bruger vand*.
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Dette produkt

Patron til kapsel til hurtig rengøring

Patron til kapsel til hurtig rengøring

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10 gange mere effektiv end rengøring med vand*

Nyd hygiejnisk barbering hver dag

  • 2-pak

  • Op til 6 mos hygiejnisk barbering

  • Kompatibel med kapsel til rengøring

Smøring sikrer, at din shaver fungerer perfekt

Smøring sikrer, at din shaver fungerer perfekt

Formlen, der er beriget med aktive smøremidler, beskytter skærene mod friktion og slitage og sikrer, at din shaver fungere perfekt i længere tid.

Frisk duft giver fornemmelsen af en ren barbering

Frisk duft giver fornemmelsen af en ren barbering

Rensepatronens særlige duft er frisk og giver dig en ren fornemmelse under barberingen.

Helt alkoholfri

Helt alkoholfri

Rensevæsken er helt alkoholfri og hudvenlig og udviklet til at beskytte mod hudirritation.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

67

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

14/06/2022

Norge

Norge

God rensevæske

Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.

Fordele

Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.

Ulemper

Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

09/08/2023

Sverige

Sverige

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.

Fordele

Snabbt och enkelt.

Ulemper

Inga än så länge.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CC13/50 Quick Clean Pod-patron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CC13/50 Quick Clean Pod-patron

07/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant blade cleaning concept

Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.

Fordele

Fantastic

Ulemper

Getting hold of wash cartridges for 9000i razor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testresultater baseret på en uafhængig testudbyder. Under laboratorieforhold kan patronen efter 1 minuts brug effektivt forhindre vækst af Staphylococcus Aureus og Candida Albicans. Forebyggende effektivitet for Staphylococcus Aureus er 99,9 %