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Dette produkt
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XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
2-pak
Op til 6 mos hygiejnisk barbering
Kompatibel med kapsel til rengøring
Formlen, der er beriget med aktive smøremidler, beskytter skærene mod friktion og slitage og sikrer, at din shaver fungere perfekt i længere tid.
Rensepatronens særlige duft er frisk og giver dig en ren fornemmelse under barberingen.
Rensevæsken er helt alkoholfri og hudvenlig og udviklet til at beskytte mod hudirritation.
3.8
ud af 5
67
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Fordele
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Ulemper
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Fordele
Snabbt och enkelt.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Ian M B
07/05/2026
United Kingdom
Brilliant blade cleaning concept
Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.
Fordele
Fantastic
Ulemper
Getting hold of wash cartridges for 9000i razor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Testresultater baseret på en uafhængig testudbyder. Under laboratorieforhold kan patronen efter 1 minuts brug effektivt forhindre vækst af Staphylococcus Aureus og Candida Albicans. Forebyggende effektivitet for Staphylococcus Aureus er 99,9 %