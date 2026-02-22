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  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort
  • Perfekt tæt barbering og hudkomfort

i9000Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

X9002/10

4.4
| (756) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Perfekt tæt barbering og hudkomfort
Philips i9000 giver tæt barbering i hudniveau med sit Triple Action Lift&Cut-system og 360° fleksible kompakte hoveder, selv på områder, der er svære at barbere. AI-drevet SkinIQ-teknologi registrerer og tilpasser sig din hud for at give ultimativ komfort og præcision.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

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Dette produkt

i9000 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

i9000
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

1.899,00 kr

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1.899,00 kr.

med SkinIQ-teknologi

Perfekt tæt barbering og hudkomfort

  • Lift&Cut-teknologi med tredobbelt funktion

  • Dual SteelPrecision-skær

  • 360° fleksible præcisionshoveder

  • Power Adapt-sensor

  • 5 års garanti***

Barbering i hudniveau, langtidsholdbare resultater

Barbering i hudniveau, langtidsholdbare resultater

Vores patenterede Lift&Cut-barberingssystem med tredobbelt funktion løfter håret blidt fra roden og klipper det præcist op til 0,00 mm hudniveau uden at beskadige huden for at give en langvarig tæt barbering.

Præcision, selv på de områder, der er svære at barbere

Præcision, selv på de områder, der er svære at barbere

Fuldt fleksible og mindre, kompakte hoveder med udstrækningsmønstre, der tilpasser sig dynamisk til alle ansigtets kurver. For konstant hudkontakt med 20 % mere præcision*, der fanger vanskelige hår på halsen og under næsen. Præcision overalt.

Effektiv i hvert strøg, selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg

Effektiv i hvert strøg, selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg

Vores 360° roterende Dual SteelPrecision-skær fanger hår, der vokser i forskellige retninger. Med 7 millioner skærebevægelser pr. minut, for effektiv barbering selv på 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

756

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

22/02/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Lækker barbermaskine

Dejlig barbermaskine. Jeg har købt en i9000 barbermaskine, og har nu brugt den et stykke tid. Det er en dejlig maskine. Den ligger godt i hånden, og det føles som en god kvalitet. Den barberer utrolig tæt og er let at gøre ren. Det er dejligt at man kan tage hovedet af, det letter rengøringen meget.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

20/02/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk produkt også hvis du har sensitiv hud

Den bedste barbermaskine, jeg har haft til dato. Jeg har tidligere brugt Braun i mange år, og den fungerede også rigtig godt. Som en person med sensitiv hud må jeg dog sige, at Philips er langt mere skånsom mod huden, samtidig med at den effektivt tager selv de hår, der vokser i modsat retning. En meget tilfreds kunde!

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver

08/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Nemt!

Jeg er meget glad for min nye Shaver. Let og tæt barbering og nem at rengøre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. i forhold til forgængeren

  2. i forhold til belægning uden perler

  3. Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet